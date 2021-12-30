馬斯克的未來狂想曲 一個顛覆世界的時代將到來？

【文／阮文非】

最近網路傳出馬斯克突然發布了一段關於電動車大廠特斯拉要推出新智慧型手機的影片，甚至有列出詳細的規格與功能。但特斯拉的官網和馬斯克的推特都沒有這段新手機的影片，況且那麼重大新聞也沒有主流媒體報導，因此相關影片與內容應該是網路世界的假消息。

但假歸假，在這網路謠傳的內容裡，充分地綜合了外界對馬斯克這個科技狂的想像、他目前已經進行中的大事業，乃至其未來要實現的狂想曲。甚至有人認為他有能力像19世紀的美國石油大亨洛克菲勒（Davison Rockefeller）壟斷石油產業那樣，主宰未來的科技產業世界。

網路謠傳特斯拉手機

電影「鋼鐵人」主角原型的馬斯克，其推特粉絲將近6300萬人，就像賈伯斯在世時那樣有龐大的追隨者與粉絲。因此，當網路傳出特斯拉要推出自家智慧型手機的影片時，立即引發網友的熱烈討論。

因為影片裡介紹特斯拉的智慧手機可以跟馬斯克旗下太空服務公司SpaceX的發展項目「星鏈」（Starlink）永久免費上網、他創辦的神經科學新創公司Neuralink積極研發出來的人腦接電腦的腦機接口等功能連接，並且能讓手機透過太陽能來充電，具備加密貨幣「火星幣」（Marscoin）的採礦系統、高速攝影、超聲波指紋傳感器、遠距離控制電動等功能。手機的上載與下載資料的連續速度均達到210M，配備1億像素攝照鏡頭、4K螢幕、高通下一代旗艦驍龍895處理器和2TB數據儲存容量。

不少網友說，只要像Lifewire報導那樣，特斯拉在2022年年底前讓這款售價在800美元到1200美元之間的手機量產後上市，將淘汰許多電信公司。其實這已很客氣，若手機真如介紹所說的話，恐怕連三星電子和蘋果等手機業巨擘也無法招架。但臆想歸臆想，影片中許多功能與收費跟現實狀況有很大出入，像腦機接口現在還在研究初期，根本不可能應用在人體上；砸幾百億美元建立全球無死角覆蓋、信號不受天氣影響的星鏈是要收費的，不可能永久免費上網；而以太陽能給手機充電也不實際。

其實謠傳特斯拉要開闢新版圖、跨入智慧手機市場已經不是第1次。國外一個以專門爆料聞名的網站SlashLeaks早在2018年時就曝光了1款印有特斯拉品牌標誌、名為Quadra的智慧手機，引起外界關注特斯拉要切入手機市場的可能性，甚至有媒體分析這可能是特斯拉跟其他手機廠牌合作推出的聯名手機，就像OPPO跟藍寶堅尼、華為跟保時捷以及宏碁（2353）跟法拉利等合作案那樣。

而且有關於智慧手機市場的謠傳，更早可往前推到賈伯斯時代的蘋果iPhone。由於賈伯斯在前幾代推出的iPhone一再令人驚豔，讓許多果粉對蘋果新手機相當期待，因此常在賈伯斯發表新iPhone前，不是有新機的資料外洩，就是有網友自己設計心目中可能有新功能的iPhone，例如配備有立體影像功能的iPhone螢幕，這種超越當前技術的功能，當然讓人一看就知道是假的、是網友創意而已。馬斯克已被視為繼賈伯斯之後的下一代科技領袖，因此有關外界對特斯拉手機的揣測與幻想並不令人意外。