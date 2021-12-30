浴火鳳凰轉機股 落難股翻身 層層比對精準搶贏

【文／許博傑】

台股再創歷史新高！2021年的台股延續著2020年的多頭氣勢，指數在年底終於再度攻上暌違5個月的18000點，來到18099點，然而，在台股再創歷史新高的走勢背後，仍有許多的個股股價在2021年表現不佳，跌幅高達2成以上，在2022年即將到來的此時，這些2021年落難的公司有沒有機會迎來轉機？投資人該用什麼樣的要件來篩選2021年的落難股？而這些落難股的操作策略又可以如何擬定？以上都是本專題要探討的焦點。

下跌股超過大盤3成

台股2021年股價下跌的個股一共有590檔、占大盤超過33%，如果以原因來看，很大一部分的主因都是年度業績衰退，僅少部分個股出現業績成長但股價反向走跌的狀況，這也顯示台股在大部分的時間還是都會反映個股未來的展望與業績，其中2021年因疫情影響而受害的產業包括光通訊、手機、散熱、被動元件、汽車、內需等。

而除了產業因疫情影響導致營運衰退外，還有許多的產業因位處下游，導致因缺料出現的營收衰退，如果撇除缺料因素，其實這些公司原本都能正常成長，這在網通、NB、PC、工業電腦等產業最為常見，所以這兩大方向的落難股一旦2022年出現營運曙光，就有機會見到較大的成長動能而成為轉機股，此外，2022年如果有國家政策大力推動的產業，也有機會出現較大的成長動能，如綠能、電動車、基礎建設等，這也是另一種2021年落難股的選股方向。

至於在這些落難股的操作策略來說，最重要的還是要看業績，也就是營收與獲利的表現出現明顯成長為優先選股的方向，當中如果產業具有族群性，那麼就容易吸引法人買盤進場，屆時個股的股價就有機會在盤面出現輪動，也就是人氣會相較其他個股來得旺。

而這種產業復甦的訊號建議，先以營收有連續3個月以上出現年增做為觀察，再來就是從技術面角度做切入，如果型態能有3個月以上甚至長達半年的大底，再伴隨低檔出量，那麼2022年就可以較為樂觀看待。

準備向上攻擊再加碼

根據過去經驗，這種從谷底剛復甦的公司，操作上可先買進總部位的2～3成，之後可以趁來回打底震盪的同時，再加碼到一半，剩下的就是底部完成，股價放量要向上攻擊時再加碼，如此的好處就是不會短線買太多但股價不漲，反而造成短套的窘境。