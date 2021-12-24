索羅斯VS.巴菲特 指數 個股不同屬性長短操作

【文／姜軒墨】

不管什麼投資週期，市場都有佼佼者。就好像擅長存股投資的股神巴菲特，以及創造許多經典戰役的索羅斯，就以波段交易聞名。存股或是波段交易各有其優缺點。波段交易獲利快速，但雜訊眾多，獲利也會受限於投資週期較短。

像巴菲特一樣存股

例如台積電（2330）10年來還原權息上漲超過10倍，只做波段的交易人無法全程參與。而存股型的投資人若存錯股票，公司不幸下市，則可能血本無歸。因此，建議投資人手上應該要有兩張牌，即存股與波段交易，各取其優點並截長補短。

講到存股，很多人都會選擇指數型投資，即投資ETF。因為ETF指數化投資並不是投資單一公司，風險可以透過分散投資而消除，也就是雞蛋不要放在同一個籃子裡。指數長期是會不斷上漲的，這是因為人的知識資本會累積，現在的發明是建立在前人的努力之上，就好像愛迪生發明了電燈，讓人可以在夜晚繼續工作。

因此，人類的生產力會愈來愈強。再加上資本主義的運行造成通貨膨脹長期存在，只要願意持有指數，長期必定得到報酬。

股神巴菲特在2017年，當時道瓊僅為2萬點說到：「道瓊指數將在50年內到達10萬點」。他也強烈建議投資人投入美國S&P 500指數。指數化投資還能夠幫投資人篩選股票，解決選股的問題。以台灣50指數為例，是投資台灣總市值前50大的公司，也就是台灣最具有競爭力的前50檔。

不僅如此，台灣50指數還會幫投資人汰弱留強，逐季審核，刪除總市值不在前50的公司，避免持有已經落入衰退的公司。例如台灣50指數在2015年的第3季刪除宏達電（2498）。另外，許多指數型ETF都有總市值加權機制，也就是說總市值愈高的公司，ETF投入會愈多，這將使投資人把大部分的資金保持在最具有競爭力的公司裡。

有些人會選擇個股存股，但其風險較指數型投資高。為免誤踩地雷，獲利必須穩定，特別是本業的獲利不能有太大的變動。

有些公司雖然爆發性十足，但是卻還沒有受過市場的考驗，產品的銷量或是利潤變動很大。獲利就是公司股價最有效的支撐，年年獲利不虧損是基本要求。因此，存個股往往都會選擇金融股、食品股、公用事業等類股。例如巴菲特長期持有的可口可樂（KO）與卡夫亨氏（KHC）；台股的兆豐金（2886）、玉山金（2884）、富邦金（2881）、電信3雄等，都是即使在經濟衰退，也能夠獲利的公司。

另外，則是盡量選擇總市值靠前的公司，原因就是上述ETF總市值加權的機制。例如台積電（2330）在2011年的第1季，僅占元大台灣50（0050）總持股的14.73%，到了2021年的第3季，持股比率已高達47.1%了。