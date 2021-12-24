投信年底作帳火力全開 瞄準25檔純買超股才夠力

【文／賴建承】

在新冠肺炎疫情持續干擾中，2021年即將結束，寬鬆的貨幣政策使得股市、原物料等飆漲，加上供應鏈的中斷，造成全球通膨惡化，Fed已宣布加速減少每月購債規模至300億美元，表示2022年3月將不再印鈔，甚至接著升息與縮表，市場預估2022年將至少升息3次。

沒外資扯後腿才強

由上述跡象看出，2022年緊縮資金的趨勢在所難免，因此，當外資偏空之際，內資必須當自強，且又來到了一年一度的年底，年底作帳已開始起跑，甚至在財報空窗期下，投信等內資作帳可延續到第1季，因此，如何搭投信的轎子將是未來籌碼面不可或缺的一環。筆者針對12月以來投信買超，且沒有外資扯後腿之標的做剖析，同時也針對投信調節結帳之個股做提醒。

首先，筆者挑出12月以來投信買超且沒有外資賣超的前25檔個股，產業集中於低基期電子股，包括下游、面板、記憶體等；傳產則以鋼鐵、航運、水泥與金融等為主。

由投信布局的產業可看出，法人也擔心指數位階點高，故選股布局的策略以低基期與高殖利率為首選。

中國鐵礦砂報價反彈，使得中國寶鋼、鞍鋼2022年1月內銷盤價維持平盤，不過受到印度、俄羅斯銷往越南的熱軋產品，每公噸下殺到800美元影響，河靜鋼明年2月盤價不公布，採取議價。因此，鋼鐵業基本面先以中性看待，但近期投信等法人拚命買進鋼鐵股，主要著眼於高殖利率概念，台灣高股息指數本次就新增了中鋼（2002）、中鴻（2014）兩檔龍頭鋼鐵股。

其中，中鋼前3季EPS2.88元，2021年EPS估3.9元，倘若2022年發放2.5元現金股利，殖利率高達7%以上，而中鴻前3季EPS有3.79元，全年估賺4.7元，若估發放2.3元現金股利，殖利率也有5.2%，難怪會納入台灣高股息指數成分股。

從技術面切入，中鋼大底成形突破頸線，35元不破有機會持續反彈；中鴻近期走勢強勁，股價站上所有均線，配合月、季線呈現黃金交叉，5日線不破短多氣勢可期，48元以上壓力重。