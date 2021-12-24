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好股低檔整理再出發 10檔平台竄出黑馬股搶先賺

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

台股陷入僵局，現在有哪些必看的潛力平台整理股？哪些能夠出現旱地拔蔥的走勢？這些個股該怎麼操作？而當台股目前只能區間震盪，手中持股仍套牢的人該怎麼辦？近期我們看到皇翔（2545）從航運股的套牢中解套，到底怎麼辦到的？投資人可從中得到什麼參考？

整理過的好股走得久

台股近期持續攀往18000點，很多在低檔整理的好股，看來又有重新出發的契機，因為有不少個股默默整理，時間一到就拉出長紅展開走勢，太令人羨慕了。

尤其投資人現在高檔的強勢股不敢買，買了又擔心害怕，不如來看看在低檔整理後，重新出發的平台整理股。

首先還是要來推一下台積電（2330），它可是市值最大平台整理股，整理了近10個月之久，股價一直在600元附近，而且先進製程3nm已經於2021年下半年試產，即將在2022年下半年量產，台積電獲利可望再上一層樓，加上2022年上半年還有機會再漲價，以2021年全年EPS可望來至22元之上來看，目前本益比僅約27倍，更何況2022年EPS可望來至25元之上，因此，仍是中長線抱股的好股票。

聯電（2303）在6～7月時先在50元～55元間打出平台整理，10月時於58元～60元附近整理，11～12月又於62元～65元附近整理，平台一層一層的墊高上去，加上2022年1月漲價、3月又再度漲價，看來毛利率可望再上一層樓，且2021年全年EPS可望挑戰5元，目前本益比僅約13倍不到，拉回後仍可留意。

大立光（3008）算是近期最具代表性的低檔平台整理潛力股，大部分的股票在2021年漲了一整年，而大立光可以說是完全沒有漲到，在2000元大關附近載浮載沉2個多月後，近期開始旱地拔蔥式的上漲，3天股價就已逼近2500元，近期也開始傳出接到中國訂單的好消息，更重要的是，股價是在7年來的低點附近，比照台股來至18000點創新高，實在是太便宜了，所以，外資、投信也開始回頭買超，下次若再進入整理時可以留意，說不定有中長期的回升行情可以期待。

照著這個模式，投資人可以找出許多平台整理的好股票，像是近期發動的中鋼（2002），也頗有從低檔發動味道，且投信還大幅加碼6萬多張，增加籌碼的穩定度，值得留意。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/24 No.1281】

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