4大夯群沙盤推演 2022年誰能飆風再起？

【文／謝明哲】

隨著時序進入年底，台股也即將為驚奇的2021年劃下句點，回顧2021年台股之所以能夠創下萬八的歷史新高，除了大型電子股與金融股推動之外，也多了許多意料之外的族群，其中有沉潛多年的鋼鐵股與航運股；也有新興科技帶動的低軌衛星與元宇宙，然這4大族群能否在2022年再度發光發熱，不單純只與基本面有關，因此，本文就從技術面與籌碼面的角度出發，為此4大題材來年走勢先做沙盤推演。

航海王能再揚帆？

在此4族群中，航運股是整個上半年最令市場瘋狂，但下半年卻是最令市場傷心的族群，而2022年能否再度啟航，除了取決於航運的報價是否維持高檔，與塞港的情形是否延續之外，貨櫃3雄中市占率最高的長榮（2603）能否出現轉強更是其中關鍵。

若以長榮技術面來看（圖1），本波從233元下跌以來，一度在8月後試圖在116.5元～150.5元的區間中試圖築底，而後築底失敗破116.5元的低點，才有向下急殺的走勢，也因為整理較久的關係，該區域成為自233元回檔以來成交量最密集的區域，也因此本波反彈都是走走停停，無法一口氣突破大量套牢區，因此，能否突破150.5元就成為技術面是否轉強的關鍵。

可從以下幾個方向觀察：首先，目前股價雖在生命線季線之上且目前是呈現上揚，但整體翻揚的角度並不大，然就扣抵的位置來看，將於過年前逐步扣到最低點位置，屆時季線將快速上揚，也將提供更強的防守力道。

其次，就籌碼面的角度來看，自11月以來投信開始針對長榮回補持股，這段時間投信共增持約2.9萬張，成本約為124元，且就股價走勢來看，投信的買超確實成為推升股價的重要動力，而後續季線的翻揚也應該會來到此價位附近，因此，除非投信開始大幅調節持股，不然此成本區與季線將成為下檔的有利防守。

最後，若後續能突破150.5元，在上方沒有太大解套賣壓下，長榮有機會挑戰本波回檔反彈0.618的位置176.5元到前高189元的區間，而若長榮能夠向上突破，屆時也將有利陽明（2609）、萬海（2615）跟進。

此外，航運產業中還有散裝航運股，其中，散裝航運股的指標股當屬慧洋-KY（2637）。以慧洋-KY的籌碼面（圖2）來看，優勢在於近期外資、投信法人合計買超逾2萬張，成本約落在79.3元～80.7元，與目前的價位相差不大，因此，只要沒有出現大幅度的法人轉賣，此位置區將成為下檔有利的防守價位。