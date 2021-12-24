旺股報到 專家點名 2022年最旺黑馬

【文／許博傑】

半導體多空論戰，大老槓上外資分析師！美系外資日前示警晶圓代工成熟製程恐於2023年面臨供過於求風險，力積電（6770）董事長黃崇仁直言分析師根本搞不清楚市場多元化需求，在台積電（2330）、聯電（2303）、力積電產能都滿載、且多已綁定長約下，黃崇仁反問：怎麼會供過於求？

其實半導體大老近期不只黃董，包括旺宏（2337）董座吳敏求、群聯（8299）執行長潘健成、南亞科（2408）總座李培瑛，都曾經針對外資唱衰的言論予以反擊，除了分析師與半導體大老的多空論戰外，近期許多美國科技業與傳統企業高層竟然在景氣最暢旺的時刻大賣自家持股，根據統計，2021年來共有48名企業高層靠賣股套現超過635億美元，人數幾乎是2016年到2020年間平均值的4倍，當中除了特斯拉執行長馬斯克已經套現超過110億美元以外，Google兩名創辦人、Meta（臉書）執行長祖克伯等內部人也是近期賣股的大咖。

在目前市場對於半導體、科技股多空認知混沌的狀況下，本專題將就半導體2021年以來的大多頭、大擴產、大投資潮到底要怎麼看待，以及在半導體大廠持續增加資本支出的趨勢下，投資人又該如何切入相關的設備、耗材等兩大主軸來做解析。

半導體氣勢強

市場出現多空論戰

2021年以來的半導體產業可以說是氣勢如虹、勢如破竹，從年初到年末，話題永遠都圍繞在缺貨、漲價、擴產等利多，從上游的IP、IC設計到中游的晶圓代工，再到下游的封測，從許多公司營收、獲利都創下歷史新高來看，2021年可以說是半導體產業前所未有的榮景，而到了年末要步入2022年的此時，科技股與半導體股未來多空觀察重點就成了2022年的投資方向。

首先還是在於晶圓代工成熟製程產能吃緊程度何時趨緩，畢竟2021年以來許多需要用到成熟製程的晶片如：電源管理IC、MOSFET等，都持續讓下游有長短腳料的問題，而這長短腳料問題若能解決，將可以加速下游出貨的速度，從近期許多工業電腦、NB及PC大廠的法說來看，2022年第1季將是一大關鍵，從目前供應的出貨狀況判斷，第1季起有機會出貨更為順暢。

在2021年許多IC產品都因供需不順暢或需求大增而漲價，2022年IC產品能否再漲價或是反而開始出現議價空間，就是半導體是否出現反轉訊號的關鍵，當然，整體半導體的庫存如果沒有異常的升高，那就代表力積電董事長黃崇仁並沒有說錯，在多元的需求下，半導體並不存在供過於求的狀況。