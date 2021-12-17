利息＋利差雙贏 借美 歐元換人民幣投資ETF

【文／林昌興】

外資陸續發表對2022年台股的預估，這次可說是有史以來看法最分歧的一次，看好的很看好，看保守的很保守，這些國內外的投資機構到底怎麼看？專家幫你從其中找出投資契機！

走過2021年，雖然最後未能如願的全境解封，但在疫苗的覆蓋率下很有機會在新的2022年度逐漸恢復區域型商用與民間觀光活動，因此率先掌握全球的匯率市場，就成為年底重要的大事；此外，因為經濟復甦與央行大撒幣造成物價大波動，目前正在全球上演通膨危機的進行式。

利率史無前例的低

如果說貨幣的購買力指標是利率的話，那麼目前全球前幾大經濟體利率水準可說是史無前例的低，舉凡美、日、歐3大地區通通都是零利率（或負利率）的狀況下，誰先出手調整可說是動見觀瞻，在這樣的時空背景下，推演2022年度匯率與利率的政策變化，才能夠率先市場布局。

全球低利率的始作俑者，可說是川普時期的聯準會，回想2020年初當疫情剛爆發時，在3月出現了全球流動性不足的崩盤恐慌，除了美國道瓊指數從2月份的29568點暴跌到3月中恐慌最低點18213點（跌11355點幅度達38%）之外，債市崩盤被市場拋售套現，還有原油的負油價事件都是缺乏買家接盤下出現的恐慌效應。

也因此在2020年3月15日由聯準會主席鮑爾一次宣布降息4碼並同時啟動無上限的QE計畫，才穩住金融市場，讓道瓊指數從18000點翻了1倍，漲破了36000點之多，也是在這樣的時空背景下，過去一年來，美國將利率水準降至零而救了股市，但也相對地出現了資金過剩外溢到全球市場的問題，在2年後的現在，各國絞盡腦汁的想解決零利率底下出現通貨膨脹的問題。

環顧美元指數過去幾個循環，通常伴隨著聯準會的貨幣政策產生2年到4年的周期性漲跌訊號，而聯準會2020年史無前例的降息到零利率，讓美元指數從2020年第1季高點103連續下跌4個季度來到90的關卡，總計去年度美元指數高低點的震幅達到12.6%之多，好處是股市隨之上漲屢創新高，但伴隨而來的問題就是2020年初全球市場恐慌下出現的低基期價格（比如負油價），來到2021年就開始出現大增幅的同比年增率，這就是聯準會主席鮑爾口中的暫時性通膨，不過這個現象並未隨著時間過去而緩解，進而來到2021年12月初公布的美國CPI物價指數年增率達到39年來的新高6.8%，逼使聯準會必須把暫時性通膨的字眼調整成認真考慮動用利率政策對抗實質的通貨膨脹。

成分貨幣大幅貶值

這段期間美元指數也從低檔的90美元慢慢推升到11月底的96.95美元（漲幅達7.7%），因此伴隨著2021年11月開始啟動減少購債退出QE的Taper已啟動，美元處於持續升值的趨勢之中。