短線多空順勢才贏 6款融資券＋當沖選股更精準

【文／常盛均】

融資券的變動常是判斷個股多空的重要數據，而當沖也是自然人的「專利」，如果懂得一併觀察可更有效掌握走勢，本文將針對融資券的幾種型態做多空選股依據，對選股更有幫助。

長久以來，信用交易一直被拿來當做是研判行情的重要指標，而且是精準度非常高的反指標。

每當融資餘額大幅增加都被視為行情末段的訊號。此一論點並非無的放矢，因為只有一般自然人才具有從事信用交易的資格，而自然人都被當成追高殺低的反指標看待，尤其2000年是重要轉折。

自然人重掌台股多空

在2000年之前台股的主導力量為自然人，占成交比重高80%以上，而當時外資也才處於積極介入台股的初期（1996年台股被納入MSCI新興市場指數開始），2000年網路泡沫破滅，自然人大量離開市場，反應在融資餘額的數據則呈現大減，由5600億元遽減至1140億元，同一期間外資則買超台股2400億元。且自此之後，融資餘額就呈一波比一波低的趨勢。一直到新冠疫情發生的2020年3月，出現另一次轉折，自然人再度成為主導台股的主要力量。

融資餘額隨加權指數受新冠疫情衝擊探底，跌破千億，創下新低929億元後，就自谷底一路上升至3000億元；但反觀一直扮演主控台股多空的外資，卻是反向賣超了5500億元。而此一期間加權指數則自8500點大漲創新高至18000點，代表的是自然人在經過20年後重掌台股多空的重大意義。

因此，融資券的變動就成為判斷個股多空的重要數據。另外，當沖也是自然人的「專利」，一併觀察可更有效掌握個股走勢。以下就融資券及當沖的數據變化做為說明。

資增券增當沖增：代表市場資金加速集中，多屬於股價正進行主升段走勢。代表股有華晶科（3059）、萬海（2615）……等。操作上，順勢操作，由於股價短期漲幅已大，適合逢回於短期均線低接，短線應對。

萬海：第4季為傳統近洋貨櫃運輸需求旺季，Q4因遠洋線運價上漲，航商將船撥到美國線，塞港導致近洋線缺船，在旺季時供需失衡，推升運價。萬海為國內近洋比重最高的航商，受惠最大，有利短多。但需留意貨櫃運輸處於景氣高峰的風險。