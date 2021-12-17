第4季獲利續攻頂 缺料紓緩股開始攻擊

【文／邱創學】

上市櫃公司11月營收成績耀眼，以3.89兆元創單月歷史新高，與此同時，隨著東南亞陸續復工、缺料、斷料情況有所紓緩，預期先前受困於此問題之公司營運將有望漸入佳境。

由於之前在公布10月營收時，台積電（2330）、聯發科（2454）有所閃失，加上Omocron病毒來襲以及美QE縮表干擾，11月營收在公布前充滿不確定性，但上市櫃公司11月營收最後成績耀眼，以3.89兆元創單月歷史新高，呈現雙增表現（年增9.79%、月增9.06%），同時創歷史新高的家數高達154家，表現遠優於10月的104家。

受惠東南亞復工商機

若按此速度推算，預期上市櫃公司第4季獲利將有機會再挑戰1兆元，而這也表示2021年全年獲利應有4兆元以上，遠高於2019年的1.9兆元，2020年的2.46兆元。

台積電11月營收1482億元，彌補10月營收月下滑11.9%的缺失；聯發科10月營收僅374億元，寫下6個月以來低點，表現馬失前蹄，不過，11月營收達450億元，繳出月增20.4%、年增34.3%的好成績。這次最具特色的是，過去深受東南亞疫情被停工衝擊所苦的公司，紛紛因陸續復工及缺料、斷料有所舒緩而繳出好成績，估計這些公司值得持續追蹤研究。

製鞋大廠豐泰（9910）11月營收67.4億元，紡織大廠儒鴻（1476）11月營收31億元，都繳出月增、年增的好成績，主要是因為東南亞廠區的復工率皆已達8成以上，估計12月是出貨旺季。

摩根士丹利在豐泰公布營收後，看好目標價265元，預估2021年營收成長率高達21%，遠高於2020年的9%，每股獲利由6.35元成長至9.45元。儒鴻長線也被看好，元大將目標價由622元調高至750元，主因是目前美國衣服、鞋子的銷售情況與庫存相較，有強勁的1年至2年的補庫存循環，預估2022年營收成長21%，營業利益成長32%，EPS有達25元機會，外資紛紛看好東南亞復工商機。

華擎（3515）11月營收19.45億元（月增31%、年增26%）創歷史新高，過去華擎主要受制於越南停工以及缺料，雖然比特幣時而大漲、時而大跌，但華擎所獲得的礦機訂單預估在2022年將貢獻營收約100億元以上，因以太幣由工作量證明改為權益證明，所以對礦機需求更強。

另外，伺服器訂單約可增加40億～50億元，因此，華擎2022年營收先估由200億元增至240億元，每股獲利成長27%約25元，若缺料問題可舒緩解決的話，估潛在訂單量可使營收衝至300億元，每股獲利可衝至30元以上，子公司永擎也將IPO，華擎也將有釋股利益，就線型架構來看，股價未破250元前應可持續操作。