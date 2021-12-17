美股兆元俱樂部吸金 點亮台股供應鏈的龐大商機

【文／阮文非】

隨著美股持續創高，躋身兆元俱樂部的美國科技股數量增加中，這對市場來說，代表什麼意義？關鍵是，它們從手機、電動車、雲端、社交平台…等，都需要龐大的供應鏈做後盾。

近幾年來「尖牙概念股」（FANG）一直是市場焦點，但隨著美股持續創新高，躋身「兆元俱樂部」的美國科技股數量在增加中，雖然幾乎尖牙股都成為兆元市值俱樂部成員，但畢竟尖牙股只是拿科技巨擘公司名稱的首個英文字母拼湊而成，遠不如兆元企業那樣更具體和更有前瞻性的觀察意義。像是尖牙股裡的網飛（Netflix），在迪士尼等強敵環伺下，其分量早已無法跟其他科技巨頭難以撼動的市場地位相比。

兆元俱樂部成員增加中

迄2021年12月13日止，市值超過1兆美元的美國上市公司就有蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜。特斯拉與臉書母公司Meta分別在10月和7月登上兆元俱樂部，雖然兩者市值最近又拉回至1兆美元以下，但並沒有遠離該水準太多。另外，輝達是元宇宙的代表廠商，即使市值在11月中升破8000億美元後拉回，但外界極看好其成為兆元企業只是早晚的事。在2022年全球經濟與金融行情存在太多變數之下，兆元俱樂部的表現成為市場一個重要投資指標！

目前全美市值最大的3100家公司，總市值約51兆美元，但光是上文提到的那7家公司的市值，合計就將近12兆美元，占比達23%，這7家公司的業績與股價表現，對美股乃至經濟的影響力均非同小可。在市值已龐大到超過許多國家的國內生產毛額（GDP）及經濟持續成長之下，它們絕對是多頭指標。即使面對2022年全球政治、經濟到疫情等可能出現的不利狀況，它們無可匹敵的市占率和財力，更可能讓其安然度過難關而在投資上發揮躲避風險或減少衝擊的作用。

目前蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜等市值分別是2.88兆美元、2.55兆美元、1.94兆美元和1.72兆美元；特斯拉與Meta各超過9000億美元；輝達超過7000億美元。其中蘋果最受關注，即使最近美股回檔，並且面對2022年許多不明朗因素，但外界仍看好蘋果市值升至3兆美元不成問題。

蘋果市值3兆的里程碑

蘋果市值從1兆美元倍增至2兆美元只花了兩年時間，其目前身價逼近3兆美元，已成為全球市值最高企業，只要股價上升至182.86美元，市值就站穩3兆美元而達到另一個新里程碑。其股價在2021年12月13日盤中創182.13美元新高，市值差一點就達到3兆美元。