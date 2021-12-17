電力股總動員 電經濟起飛 誰能大啖商機？

【文／呂漢威】

電量需求年年增長，電力不足已成國家發展經濟問題，加上能源轉型，發展綠電已成各國共識，一股圍繞電力議題展開的投資新趨勢正在興起，「電經濟」起飛，誰能大啖商機？本單元專家將帶投資人掌握台股電力公司。

從台電的電網結構圖來看，長時間以來台灣的主要發電與賣電工作，大多是以台電國營企業的電廠為主，縱使有太陽能、風力發電的電力出現，但也都是先將電力賣給台電，之後再賣到一般民眾手中。

台股電力相關公司

多屬發電系統業者

以電網結構圖來分析，凡是火力、水力、核能與再生能源等業者都可以算是發電系統中的一部分，主要就是提供給國內民眾日常生活所需，與國內工商業者在營運上所需用到的電力。

台股上市櫃公司中大多是生產與發電產業相關的產品，當中又以再生能源為主要大宗廠商，所以，在台股中與太陽能、風力發電產業相關的概念股，大多是屬於發電的系統業者，例如最近新掛牌的森威能源（6806）。

據統計，森崴能源在太陽能、風力與水力的建置量為165MW，年發電量為4億度，可減碳量為213045噸，等同種植了1775萬棵樹，面積相當於737座大安森林公園。

而其除是發電廠商外，透過集團旗下子公司富威電力，取得綠電民間企業售電執照，透過綠電大平台，提供最值得信賴而便捷的綠電交易與再生能源憑證買賣服務，並提供最專業的ESCO節能技術與儲能裝置系統，為企業提供全方位的綠能服務，並與國際綠色供應鏈的全新時代接軌。

從森崴能源的營運項目觀察，現在許多發電產業不僅是跨入綠電的交易，也開始布局節能技術與儲能裝置系統。為什麼現在國內企業要開始關注儲能裝置系統？因為實務上電力也是可以保存的，只是要配合相關的裝置。

我們先來看看目前台灣各類能源發電的比較，從台電公司電力調度處所提供的比較圖來看，以燃煤發電方式其安全存量為30天，燃氣發電方式其安全存量為7～14天，核能發電方式其安全存量1.5年，而風力發電與太陽能光電目前尚無法有效儲存。

從經濟部於110年1月1日公告施行「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」來看，目前國內的用電大戶，會有購買再生能源的需求，但我們從前文可以發現到，太陽能與風力發電目前仍缺乏有效的儲存裝置，所以，若是要完成全台用電大戶使用一定比率綠能的期望，勢必要將太陽能與風力發電來做有效的儲存。