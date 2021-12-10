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郭董大探索虛 實科技 鴻家軍全速前進 誰最給力？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

第4季的台股，電子產業話題總圍繞在電動車、元宇宙、低軌道衛星與汽車電子4大焦點，其中，電動車與汽車電子有各國政策的加持又有景氣復甦的概念，是下半年以來人氣居高不下的兩大族群，而元宇宙、低軌道衛星、加密貨幣等也是今年下半年在全球引爆投資熱潮的主流，然而就在資金簇擁這些熱門股的同時，市場似乎忘記了在這幾個產業布局既深且廣的鴻海集團，尤其在10月18日鴻海科技日發表電動車後，其實已經宣告了2022年起電動車將開始成為集團成長的最大動能。

因此，本文將檢視目前鴻海集團在「虛」、「實」科技的投資，以及鴻海集團成員的定位與布局，哪些公司將有機會在未來的一年開始見到成果，並且投資人對於鴻海集團的投資策略該如何擬定。此外，目前熱門的元宇宙、低軌道衛星、加密貨幣等族群，在股價大漲一波後，投資人又該如何看待。

鴻海集團揮軍電動車

鴻海（2317）近期的一場法說會由董事長劉揚偉親自主持，會中也清楚地告訴法人未來集團在電動車發展的策略。先從科技日發表的3款Model-C、Model-E、Model-T來看，鴻海已在1年內讓市場看見造車實力，代表未來絕對有迅速量產的能力，而開放平台上的EV策略，未來將提供客戶完整服務，鴻海從設計、零組件、軟體組裝加上ICT產業垂直整合服務，公司將聚焦在提供標準化產品、客製化選擇彈性，用來縮短客戶開發時間、成本，進而吸引新創、傳統車廠加入，如此就可以做大出海口，這也是鴻海在進軍電動車後最想達成的目標。

鴻海在2021年用100億元資本支出建廠，而美國將以2.3億美元取得舊有產房做為美國EV皮卡生產基地，公司預計整車營收將可在2022年的4月～5月開始貢獻，並且美國基地也會幫其他車廠生產，以現階段營收貢獻看，電動車相關的零組件規模已來到100億元、年增高達40%，預期2022年零組件營收將可以達到200億元以上、年增挑戰100%成長幅度；而關鍵性零組件如電池、電機、馬達、LiDAR等，鴻海則是希望在2025年達到40%自製率，畢竟這些成本就占整車的60%，自製率愈高，對於鴻海的獲利幫助也會愈大。

鴻海在電動車進度上速度最快的會是電動巴士Model T，2022年上半年就會在台灣正式銷售，這也是鴻海的EV整車事業第1個銷售的產品，目前鴻海規畫把全球分為5、6個區域，採用營運本地化（BOL）的模式來布局區域製造，因為在BOL模式下讓本地公司參與營運共享成果與成長，就可以擴大下游出海口並增加零組件市場份額，達到讓雙方國家雙贏的目標。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/10 No.1279】

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