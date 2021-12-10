金融存股族一大福音 怎麼配？官股 民營各有春秋

【文／陳威良】

從今年10月金控獲利表現來看，由於現金股利入帳高峰期已過，幾乎所有金控獲利都較前月減少，但各金控今年以來獲利動能強勁，累計前3季仍大賺5275.85億元刷新歷史紀錄，年成長率高達60%，而且除了兆豐金（2886）和玉山金（2884），其餘13家金控前10月已賺贏去年整年。

打破史上配發紀錄

進一步推估，若以近3年金控現金股利配發率48%至50%計算，2022年現金股利可望上看2500億元，也將打破史上配發記錄。讓長期存金融股的投資人，吃下一顆定心丸。

此外，金管會日前宣布，將修正金融業財報編製準則，各公開發行公司要發放現金股利，只要公司章程授權董事會3分之2以上董事出席，出席董事2分之1以上決議即可，之後再報告股東會承認，2022年即可適用。

也就是說，以往每年金控公司都是4月公布股利政策，一路要等到6月股東會結束後才能發放現金股利，未來作業時間可以提早，不用先經過股東會同意就能配發。金控、保險、銀行、票券公司都可比照適用，亦可一年配發多次現金股利，股利政策彈性化，是存股族的福音。

展望未來，在全球通膨升溫，美債殖利率、利率走升趨勢下，銀行業受惠長、短率利差擴大，業績持續值得期待。由於央行為了避免升息導致台幣升值、影響出口，並預防熱錢流入造成股、房資產泡沫風險，因此過去由美國帶動的升息周期，央行升息幅度往往不高於美國。

金控股價相對穩健

所以當美元啟動升息時，美元放款比重較高的兆豐金受惠最大，其它外幣資產部位較高的中信金（2891）、第一金（2892）也可望受惠。至於台幣升息，對存放比高的合庫金（5880）則特別有利。

由於美國對中國展開科技戰，限制並制裁相關企業，連帶影響到中資企業的台灣供應商，再加上能耗雙控、缺工缺料等不確定因素，使得在大陸的台商積極回台擴廠或逐步轉戰至東南亞。