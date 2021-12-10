快訊

邱澤許瑋甯閃婚！邱鋒澤收一堆祝福傻眼：我早就結婚了

直播／研究員女助理染疫 中研院召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融存股族一大福音 怎麼配？官股 民營各有春秋

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

從今年10月金控獲利表現來看，由於現金股利入帳高峰期已過，幾乎所有金控獲利都較前月減少，但各金控今年以來獲利動能強勁，累計前3季仍大賺5275.85億元刷新歷史紀錄，年成長率高達60%，而且除了兆豐金（2886）和玉山金（2884），其餘13家金控前10月已賺贏去年整年。

打破史上配發紀錄

進一步推估，若以近3年金控現金股利配發率48%至50%計算，2022年現金股利可望上看2500億元，也將打破史上配發記錄。讓長期存金融股的投資人，吃下一顆定心丸。

此外，金管會日前宣布，將修正金融業財報編製準則，各公開發行公司要發放現金股利，只要公司章程授權董事會3分之2以上董事出席，出席董事2分之1以上決議即可，之後再報告股東會承認，2022年即可適用。

也就是說，以往每年金控公司都是4月公布股利政策，一路要等到6月股東會結束後才能發放現金股利，未來作業時間可以提早，不用先經過股東會同意就能配發。金控、保險、銀行、票券公司都可比照適用，亦可一年配發多次現金股利，股利政策彈性化，是存股族的福音。

展望未來，在全球通膨升溫，美債殖利率、利率走升趨勢下，銀行業受惠長、短率利差擴大，業績持續值得期待。由於央行為了避免升息導致台幣升值、影響出口，並預防熱錢流入造成股、房資產泡沫風險，因此過去由美國帶動的升息周期，央行升息幅度往往不高於美國。

金控股價相對穩健

所以當美元啟動升息時，美元放款比重較高的兆豐金受惠最大，其它外幣資產部位較高的中信金（2891）、第一金（2892）也可望受惠。至於台幣升息，對存放比高的合庫金（5880）則特別有利。

由於美國對中國展開科技戰，限制並制裁相關企業，連帶影響到中資企業的台灣供應商，再加上能耗雙控、缺工缺料等不確定因素，使得在大陸的台商積極回台擴廠或逐步轉戰至東南亞。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/10 No.1279】

相關新聞

郭董大探索虛 實科技 鴻家軍全速前進 誰最給力？

今年第4季的台股，電子產業話題總圍繞在電動車、元宇宙、低軌道衛星與虛擬貨幣等題材，然就在資金簇擁這些熱門股的同時，市場似乎忘記了在這幾個產業布局既深且廣的鴻海集團。

籌碼終極戰 超前部署 卡位年底獲利列車

這次年底結帳完，台股該何去何從？即將開打的12月籌碼最終戰，怎麼準備才足夠？本期透過市場專家超前部署，帶你卡位今年最後一班獲利列車。

2022年股市還會漲嗎？ 先蹲後跳 行情有望不寂寞

今年全球有諸多不利股市因素，股市卻仍居高不下讓不少人大感意外，雖然這些利空因素將延續至明年，但市場似乎普遍看好明年股市會繼續往上漲，這是為什麼？

資本支出透玄機！ 明年這些半導體股最有錢景

2022年到底哪些公司最有「錢」景？其實從「資本支出」就可以看出端倪，哪些產業、公司資本支出大增？將牽動哪些供應鏈廠商接單大增？找出關鍵脈絡就能找到成長潛力黑馬。

金融存股族一大福音 怎麼配？官股 民營各有春秋

在金管會修正條例下，未來金控公司可一年配發多次現金股利，這對存股族是一大福音，按照往例，最早除息的元大金、富邦金、國泰金、新光金等，最有機會適用新制，值得關注。

科技股的生存遊戲 美中摩擦再升溫 台廠投資謀新局

拜習會落幕之後，中美貿易戰不但沒有跟著落幕，甚至還有更上一層樓的趨勢，中、美兩強衝突再升高，台企也遭殃！哪些廠商能擺脫困境？哪些可能陷在泥淖之中？投資人現在到底該抱？該撿？該跑？本單元將從國際情勢、供應鏈變化及股價、籌碼、技術面，找出應對策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。