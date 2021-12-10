資本支出透玄機！ 明年這些半導體股最有錢景

【文／李冠嶔】

所謂的資本支出定義是指公司為了維持現有競爭力，或者創造未來更多可能的營收、獲利而購買的新資產，或是為了獲得或延長固定資產耐用年限的費用，包括投資固定資產、土地、機具設備的投入，或者無形資產如專利或智慧財產權。

Meta投入340億美元

臉書（已更名為Meta）今年資本支出達190億美元，第4季開始將獨立分出元宇宙（Metaverse）業務。為了發展元宇宙，明年資本支出將升高到290億～340億美元，年增66%，大約相當於亞馬遜、微軟和谷歌的年度資本支出。這些成本包括研發技術、擴編人才與基礎建設等相關花費。

提供Meta伺服器晶片的廠商主要是超微（AMD）與輝達（NVIDIA），資本支出中約有50億～90億美元將用於人工智慧（AI），輝達是最大受惠者。臉書的資料中心將採用超微EPYC處理器，超微近期發表了一系列新晶片產品，包括機器學習與人工智慧繪圖晶片「MI200」，未來將與輝達一爭高下。

台積電（2330）每年資本支出都是法人對景氣主要參考指標，從2018年資本支出104.6億美元，到今年預估300億美元，3年內投資1000億美元的計畫不變。今年第4季資本支出預估季增逾24%，達84.2億美元，主要投資在建置南科Fab 18廠的5奈米及3奈米產能，同時擴建極紫外光（EUV）生產線。

台積電預期由5奈米優化的4奈米、最先進的3奈米等都將在明年下半年進入量產，研發晶圓廠已展開2奈米技術研發，加上美國5奈米廠已開始興建，日本及南京廠的28奈米投資計畫明年陸續展開。設備業者預期，明年資本支出將調升至330億～350億美元。

台積電大聯盟將受惠

台積電近年扶植不少本土供應商，包括家登（3680）、迅得（6438）、華景電（6788）、……等。先前因為家登被英特格（Entegris）告侵權，質押了合計7個光罩盒專利給台積電，台積電也出手買下家登舊廠，合計拿到近10億元的現金支應訴訟擔保金。去年兩家公司和解，而在今年11月家登發現英特格侵權行為，向英特格提出1億元的賠償金額訴訟，英特格也向智慧財產及商業法院提起「確認家登專利請求權不存在訴訟」，家登公司已於11月30日收到起訴書。