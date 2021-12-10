2022年股市還會漲嗎？ 先蹲後跳 行情有望不寂寞

【文／阮文非】

今年來全球股市大漲，尤其美股等部分股市更屢創新高。在通膨壓力不斷上升影響企業獲利、供應鏈瓶頸問題沒有解決、中國經濟明顯放緩、新冠肺炎疫情持續擴散、全球央行貨幣政策開始走向緊縮，乃至包括台海局勢變緊張的地緣政治等諸多不利股市因素，股市居高不下實在讓不少人大感意外。

全球股市將先蹲後跳

雖然這些利空因素將延續至明年，但市場似乎普遍看好明年股市會繼續往上漲，即使是看美股最空的摩根士丹利，預測標準普爾500指數在明年的目標價，以目前水準來看跌幅連5%都不到。其實股市行情是用錢堆出來的，只要市場流動性仍然氾濫之下，行情要拉回並不容易。

即使目前通膨率不斷上升而增加聯準會等升息壓力，但在各種利空因素影響下，聯準會的量寬措施在明年很可能是鴿式退場。就算真如外界預期明年6月開始升息，升息的影響也大概要半年後才陸續浮現，而且前提還得是連續升息，其影響才較為明顯。只要流動性仍然充足，明年股市走勢應該不會寂寞。

《路透》近期公布其針對全球逾150位股市分析師做最新調查，雖然普遍預期未來6個月內可能出現拉回修正走勢，但在明年底前，17個主要股市指數裡，會有10個指數可望回升並創新高，另有5個會回到明年中時的高點。在綜合整體預測明年創新高的股市指數裡，標普500指數年底上看4910點，印度BSE Sensex指數年底上看63000點，泛歐STOXX 600指數在7月上看500點，日經225指數6月上看31000點。

摩根大通證券首席美股策略師布扎斯（Dubravko Lakos-Bujas）認為，在供應鏈瓶頸問題持續消退下，企業獲利成長將優於預期，看好明年股市續漲，但上漲氣勢可能比較溫和而沒今年那麼強勢，股市未來的最重大風險，是央行貨幣政策立場出現更鷹派的轉變。

華爾街預測明年美股

布扎斯的看法在華爾街並非少數，其他重要的投資機構都認為，即使有新變種病毒Omicron來襲，和通膨壓力持續上升等利空因素，但仍看好標普500指數明年繼續上漲，理由是企業獲利強勁、經濟穩健成長和供應鏈問題不斷得到解決。

其中，BMO資本市場最看好美股，預測標普500指數明年底上看5300點，以目前水準來看，則預期該指數還有15%的上漲空間，理由是投資人太聚在通膨因素上，忽略了供應鏈情況將持續好轉而舒緩通膨壓力。而且聯準會龐大的資產負債表要花一段時間才能降下來，這代表市場仍有足夠多流動性去支撐股市漲勢。