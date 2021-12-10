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籌碼終極戰 超前部署 卡位年底獲利列車

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

今年是個股票波動相當大的一年，台股也從14000多點、漲至近18000點，讓我們來好好的看看這2021年的「市值增加的前20大個股」，看看台股上漲3000多點，除了台積電之外、到底是誰貢獻台股最多？而且這些個股，也將會點出未來2022年的大趨勢。

台積電勇奪第1名

統計1月1日～12月3日為止，市值增加第1名的是台積電（2330），2021年以來大增了約2兆元、幅度約15%，略微落後大盤今年20%的漲幅，而市值由13.7兆元增加至15.8兆元，排名一直以來都是第1名，不愧是我們的護國神山，這市值相當於市值第2名到第24名的總和，影響力可見一斑。

這還是台積電股價在608元的情況，後來盤整了幾乎一整年都沒什麼漲。在3nm先進製程已於2021年下半年試產，並將於2022年下半年量產，加上台積電3大客戶蘋果、輝達及超微都已領先大漲且創下新高，又2022年晶圓代工持續吃緊而有機會再漲價，在眾多期待的利多下，台積電有機會憑藉著這長達10個月的大底再攻，屆時市值增幅將更驚人。

往下看市值增加的第8名、是我們的晶圓代工二哥聯電（2303），今年市值也增加了近2700億元、幅度約46%，而整體市值排名則由去年的9名、前進1名至第8名，預期晶圓代工未來幾個月，仍是台股漲勢的重要核心族群之一，可以逢低布局，穩健一點的可以抱台積電，若喜愛波動大的則可考慮聯電，畢竟外資都看好聯電目標價至100元以上。

接著再看今年市值增加第2名的是聯發科（2454），2021年以來大增了約5000億元、幅度約43%，聯發科近期股價急漲回升至千元水準，讓市值由1.2兆元增加至1.7兆元附近，總市值排名由去年的第3名、幹掉鴻海（2317）來至第2名，成為台股市值的股后。回顧今年4月的法說會完後、一公布單季EPS大賺約16元，股價隔天立刻來至1185元的歷史天價、漲停鎖死，但不幸遇到國內突破擴散，因此股價自此沒有站回去1000元過，一直到11月後才重返榮耀，以聯發科今年可望EPS大賺65元來看，目前的本益比才16倍而已，未來可望仍有上漲空間，留意前波低點990元附近最好不要跌破，否則可能會形成短期小M頭。

貨櫃3雄創造傳奇

而2021年市值增加第3名的是大名鼎鼎航海王長榮（2603），也是大增了約5000億元、幅度高達254%，市值由2020年年底的近2000億元、一口氣狂增至7000億元，真是太神奇了，這還是股價從233元回至133元左右的情況，不然，增加的幅度將增加驚人。所以12月3日的總市值排名由2020年的第38名、一口氣躍升來至第9名，擠進台股市值前10大，2021年在台股的交易中締下多項紀錄，成為傳奇。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/10 No.1279】

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