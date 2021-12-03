抗通膨錢進大宗商品 依風險屬性 4大類抵抗侵蝕

【文／盧昱衡】

這次聯準會主席鮑爾也在獲得連任提名的講稿中一改之前強調通膨暫時性的說法，將抗通膨列為明年的主要任務之一。在此背景下，利率期貨交易員普遍預期明年聯準會可能會升息2次以上，而若要升息2次以上，很有可能在6月會議就要開始升息，如此將呈現縮減購債一結束就馬上升息的時間點巧合，這和聯準會之前一直強調縮減購債不應視為升息的第一步相關談話背道而馳。

及早調整布局方向

因此，若明年真要升息2次以上，為了與市場充分溝通及將要升息的政策調整，聯準會很有可能會在下次的會議提早縮減購債的進程，讓縮減購債於Q1提早結束，讓市場有時間調整資金布局來應對提早進入升息抗通膨的循環。

假設明年仍然塞港，通膨仍然居高不下，且薪資與物價循環上漲，相對來說就是金錢的購買力變小了。若把錢存在銀行，定存利息可能遠低於通膨率，假設定存利率為1%，明年台灣CPI若為1.8%。

相對來說，同樣一筆錢的購買力和今年相比實質下降了0.8%。而股市又因為全球央行為了抗通膨而採取收資金升息政策，恐也難有活水持續進入。在這樣的環境裡，投資大宗商品可能會是一個好選擇，因為大宗商品就是通膨的最源頭。

成本上升推升物價

一般我們提到大宗商品主要可以分為4大類：農產品、能源、貴金屬與基本金屬。從農產品觀察：今年以來漲幅依序是咖啡、棉花、小麥、玉米，僅黃豆為下跌的，主因是中國的進口量大幅下滑。在飆漲的農產品中，小麥價格創9年高、棉花價格創10年高、咖啡價格更是飆漲逾90%，除了因反聖嬰現象造成的天氣不利供給因素外，運費、工人成本、肥料成本的上升也是循環推升農產品物價的推手之一。

能源方面：去年3月在COVID-19重創經濟下，全球石油需求來到周期的新低，西德州原油甚至一度出現負油價，間接導致油商的融資能力與擴產能力大幅下降的，儘管今年全球原油需求爆發性成長，石油企業依舊不敢貿然投入過多資本，且各國政府的碳中和政策也直接打擊原油投資意願，石油反倒陷入資本投資不足的困境。

另，就全球原油供需預測來看，市場普遍認為石油將於明年趨於平衡，不至於再次出現嚴重的供給過剩，這將有利於維持油價在相對高位。近期受到美國釋出戰備儲油以及變種病毒直接打擊明年需求展望導致油價重挫，但若排除因變種病毒導致新一波封城的預期需求下降前瞻影響，戰備儲油的釋出並沒有改變今年Q4供不應求的狀況。