保值避風港？ 大通膨時代 有土斯有財

【文／許博傑】

美國房價創歷史新高！衡量全美20大都會區平均房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」顯示，全美20大城市除了芝加哥之外，在後疫情時期房地產市場成為投資大熱門，房價漲幅直逼20%，而美國房地產經紀商Redfin公布，截至11月21日止的4週，美國房價已攀升至359975美元的新高紀錄，較1年前同期大增14%，也創下9月初以來最大升幅，當中已簽約待過戶成屋銷售年增8%，較2019年同期大增51%。

房市、物價通膨上升

除了房市大熱以外，美國的消費者物價指數與生產者物價指數今年以來也是持續走升，在房市與物價通膨大幅上升下，也難怪近期聯準會上從鮑爾下到其他有投票權的委員，都不約而同釋出要盡力對抗通膨及較為鷹派的說法。

這一波全球的通膨現象不只在美國，從全球的原物料、運價、晶片等因為疫情所扭曲的供給問題導致的價格上升，已經從上游全面擴散到消費終端，從生產環節來看，包括鋁、銅、鎳等基本金屬及棉花等價格，在10月份都來到近10年甚至歷史高點。

在上游原料價格大漲後，中間工廠也因為疫情出現的缺工、缺料導致生產環節成本大增，再來就是在貨物成品的運輸費用也較過去幾年大增超過3～5倍，導致當成品來到零售端時，在成本大增的壓力下，終端零售價格也是被拉高，也就是說，疫情成為推動通膨的一大因素，尤其在運輸問題遲遲無法解決下，短期的終端售價勢必會再上揚，直到全球的海運慢慢恢復正常為止。

當然，在物價大幅上漲後，如果全球的經濟沒有隨之持續復甦，反而消費者因為高漲的物價開始消費縮手，那麼這種情況就會開始讓終端出現庫存，進而影響到下單至工廠的數量，一旦下單愈來愈少，就會變成上游廠商囤積太多貨物賣不出去，開始轉成降價求售，而如果此時的工廠在循環中經營不善開始紛紛退出市場，就會連帶出現失業潮進而影響消費意願，反而從通膨轉成通縮的惡性循環，屆時全球就算央行再度出手，可能就真的救不了經濟。

所幸，從目前的狀況來看，在物價開始明顯上漲後，全球央行已陸續出手減少寬鬆甚至升息，暫時不會有這種失控的狀況產生，未來美國、歐盟、中國等區域的製造業、服務業及物價指數，都是要持續追蹤是否產生通縮的目標。

資金轉炒作加密貨幣

除了房市及物價的通膨外，這2年全球因為熱錢的氾濫，資金也開始轉向新興的標的來炒作，其中，最為明顯的就是加密貨幣衍生出來的各種產品及奢侈品的價格暴漲。加密貨幣在2020年到2021年間，除了比特幣創下68990美元的歷史新高外，NTF甚至以太幣、狗狗幣、柴犬幣等，也都出現大幅飆升的現象。