油價繼續拉警報 原油相關3大方向見招拆招

【文／蔡明翰】

近期雖全球疫情有再次升溫的現象，尤其歐洲部分地區相繼封城，加上新型變種病毒「Omicron」開始擴散，目前在北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲等都陸續出現確診病例，導致市場恐慌氣氛再起。

變種病毒衝擊有限

但新冠疫情在全球已肆虐近兩年，經過前面3波的疫情高峰，各國已熟悉如何面對並與病毒共存，且在全球疫苗施打率持續拉高，疫情衝擊較大時只要戴起口罩並保持社交距離，預期疫情仍將獲得控制，另外全球之前也曾面臨變種病毒Alpha與Delta的襲擊，雖傳染力較高，但疫苗對於防護仍有一定助力，加上市場提高警覺且拉高防疫等級，導致後續變種病毒並非全球疫情再升溫的關鍵點。

因此短線投資市場雖遭受Omicron的干擾，導致大幅動盪，但預期衝擊有限，甚至變種病毒的出現，市場將解讀為Fed升息腳步將因此放緩，利空將轉為利多解讀，應避免過度恐慌。

油價持續震盪走高

疫情對全球經濟衝擊於去年上半年見到谷底，下半年便逐步回升；今年年初疫苗開始施打後，經濟復甦持續加速，加上Fed造就低利與資金充沛的環境，今年下半年開始，全球通膨壓力快速增長，引導資金流向原物料族群，原油價格持續震盪走高，超過疫情之前水準，導致投資人滿是疑問，為何經濟仍未回到疫情前水準，但油價卻持續強勢創高，主要由以下3個因素所主導：

第一為疫情後用油需求緩步增溫，雖各國國境仍多關閉，導致航空用油需求仍低，但國內旅遊多已恢復正常，加上之前因疫情居家隔離解禁後，報復性出遊的氣氛高，導致汽柴油需求增加。

第二為OPEC在去年油價重創時，經濟受到重大影響，導致去年以來宣布減產等措施，不像過往只喊喊口號，各國確實的執行減產，即使油價已恢復至正常水位，OPEC仍未有增產的意願。

第三為美國產量仍維持低迷，主要因去年低油價導致油商大幅虧損，紛紛大幅削減原油開採的投資，鑽油井數量大幅縮減，目前雖已逐步回升，但相比於疫情之前仍有相當的差異，並且鑽油井數量增加並非一蹴可及，資金投入後仍須等待才有回報，在油價快速增長之下，美國政府為壓抑通膨，持續釋出戰備儲油，但僅能控制油價，仍無法使油價大幅拉回，並且釋出儲油激怒了OPEC組織，OPEC揚言將持續減產以維護油價。