油價繼續拉警報 原油相關3大方向見招拆招

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

近期雖全球疫情有再次升溫的現象，尤其歐洲部分地區相繼封城，加上新型變種病毒「Omicron」開始擴散，目前在北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲等都陸續出現確診病例，導致市場恐慌氣氛再起。

變種病毒衝擊有限

但新冠疫情在全球已肆虐近兩年，經過前面3波的疫情高峰，各國已熟悉如何面對並與病毒共存，且在全球疫苗施打率持續拉高，疫情衝擊較大時只要戴起口罩並保持社交距離，預期疫情仍將獲得控制，另外全球之前也曾面臨變種病毒Alpha與Delta的襲擊，雖傳染力較高，但疫苗對於防護仍有一定助力，加上市場提高警覺且拉高防疫等級，導致後續變種病毒並非全球疫情再升溫的關鍵點。

因此短線投資市場雖遭受Omicron的干擾，導致大幅動盪，但預期衝擊有限，甚至變種病毒的出現，市場將解讀為Fed升息腳步將因此放緩，利空將轉為利多解讀，應避免過度恐慌。

油價持續震盪走高

疫情對全球經濟衝擊於去年上半年見到谷底，下半年便逐步回升；今年年初疫苗開始施打後，經濟復甦持續加速，加上Fed造就低利與資金充沛的環境，今年下半年開始，全球通膨壓力快速增長，引導資金流向原物料族群，原油價格持續震盪走高，超過疫情之前水準，導致投資人滿是疑問，為何經濟仍未回到疫情前水準，但油價卻持續強勢創高，主要由以下3個因素所主導：

第一為疫情後用油需求緩步增溫，雖各國國境仍多關閉，導致航空用油需求仍低，但國內旅遊多已恢復正常，加上之前因疫情居家隔離解禁後，報復性出遊的氣氛高，導致汽柴油需求增加。

第二為OPEC在去年油價重創時，經濟受到重大影響，導致去年以來宣布減產等措施，不像過往只喊喊口號，各國確實的執行減產，即使油價已恢復至正常水位，OPEC仍未有增產的意願。

第三為美國產量仍維持低迷，主要因去年低油價導致油商大幅虧損，紛紛大幅削減原油開採的投資，鑽油井數量大幅縮減，目前雖已逐步回升，但相比於疫情之前仍有相當的差異，並且鑽油井數量增加並非一蹴可及，資金投入後仍須等待才有回報，在油價快速增長之下，美國政府為壓抑通膨，持續釋出戰備儲油，但僅能控制油價，仍無法使油價大幅拉回，並且釋出儲油激怒了OPEC組織，OPEC揚言將持續減產以維護油價。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/3 No.1278】

相關新聞

科技股的生存遊戲 美中摩擦再升溫 台廠投資謀新局

拜習會落幕之後，中美貿易戰不但沒有跟著落幕，甚至還有更上一層樓的趨勢，中、美兩強衝突再升高，台企也遭殃！哪些廠商能擺脫困境？哪些可能陷在泥淖之中？投資人現在到底該抱？該撿？該跑？本單元將從國際情勢、供應鏈變化及股價、籌碼、技術面，找出應對策略。

庫藏股大檢視 26家備戰 銀彈上膛有戲

即使台股在歷史高檔區，仍不乏陸續有公司宣布買回庫藏股，隱含著公司派認為自家公司股價被低估。目前盤面上有哪些實施庫藏股的公司可留意？投資人又該怎麼觀察其是否為口水護盤？

油價繼續拉警報 原油相關3大方向見招拆招

儘管新變種病毒攪局，近期原油價格似乎還是市場關注焦點，未來投資人不妨聚焦原油相關投資，如原油期貨、ETF與能源類股等，在油價趨勢往上的前提下，操作原油相關ETF較為安全。

保值避風港？ 大通膨時代 有土斯有財

房市、物價通膨上漲明顯，投資人要如何配置資產，才能讓自己口袋中的錢不至於愈變愈薄，到底大通膨時代下的投資策略該如何擬定？目前市場上又有哪些投資商品值得您來關注？

抗通膨錢進大宗商品 依風險屬性 4大類抵抗侵蝕

在通膨壓力居高不下，未來投資大宗商品有望為抗通膨資金避風港，不妨依據自己風險承受度，從農產品、能源、貴金屬與基本金屬等4大類中挑適合自己投資屬性的金融商品為佳。

萬八關前大調查 5大市場名師實戰建言

國內、外通膨壓力只增不減的加溫下，這次台股要挑戰萬八關卡，要如何調整應對策略，才能輕鬆應對？5大市場專家，提供你最即時的建議，在這徬徨的關鍵時刻，能輕鬆贏戰萬八。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。