庫藏股大檢視 26家備戰 銀彈上膛有戲

【文／陳威良】

即使台股在歷史高檔區，仍不乏陸續有公司宣布買回庫藏股，隱含著公司派認為自家公司股價被低估，而決議自救，直接砸錢進場護盤。一方面顯示，目前上市櫃公司持續增加到1700多家，個股的走勢與位階天差地遠，在這麼多的掛牌公司中，的確有些好公司被每天大量的訊息與題材淹沒，導致投資潛力尚未被注意到；不過，另一方面也必須審慎檢視公司買回庫藏股的動機，以及宣告庫藏股之後，股價後續的實際表現。

投資人要懂得看門道

上市櫃公司面對股價下跌而執行庫藏股護盤，原本目的是為了維護股東權益，但部分不肖的董監事，卻可能藉由宣告庫藏股「口水護盤」，引誘散戶進場，更惡劣者，甚至是以公司資金買入股票，背地裡讓大股東用人頭戶趁機出貨套現，大玩兩手策略。根據筆者統計，今年已完成買回庫藏股的公司，大約有一半股價已經跌破買回的平均價，也就是說，公司出手護盤後股價仍繼續破底。

所以，上市櫃公司宣布買回庫藏股，可不能一味地視為利多，更不可以過度樂觀將庫藏股視為股價回春的仙丹靈藥！內行人看門道，至少必須留意以下3個重點。

（1）公司帳上現金是否充足：公司若有充裕閒置資金，其實應該要先思考是否投入本業營運，無論是擴充產能、還是增加研發、行銷支出，或者是增加現金股息的發放，讓基本面好轉自然就能夠帶動股價回升。

買回庫藏股雖然可能是維護股價的速成選項，不過最起碼，帳上的自由現金流量（營運活動現金－投資活動現金）要是正數，以免缺資金還要「打腫臉充胖子」，假使公司現金流量不穩定，就得特別提防買庫藏股變成無法兌現的「空頭支票」。投資人可進一步觀察公司申請買回庫藏股的金額占流動資產比，最好不要超過1成。

（2）股價是否明顯超跌低估：根據股神巴菲特的主張，買回庫藏股的公司其PB（股價淨值比）應小於1，股價才能稱為低估，買回後註銷也才不會侵害股東權益。

不過以台股目前實務上多數公司的PB都高於1，尤其科技股的股價向來遠高於每股淨值，所以，可適度放寬至參考歷史PB或PE（本益比）區間，至少目前評價水準已落入歷史低檔區才算合理。而且業績要能維持一定的成長性，否則，倘使業績步入衰退卻要硬撐股價，這無疑是泥牛入海，浪費護盤資金。