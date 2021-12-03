庫藏股大檢視 26家備戰 銀彈上膛有戲

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

即使台股在歷史高檔區，仍不乏陸續有公司宣布買回庫藏股，隱含著公司派認為自家公司股價被低估，而決議自救，直接砸錢進場護盤。一方面顯示，目前上市櫃公司持續增加到1700多家，個股的走勢與位階天差地遠，在這麼多的掛牌公司中，的確有些好公司被每天大量的訊息與題材淹沒，導致投資潛力尚未被注意到；不過，另一方面也必須審慎檢視公司買回庫藏股的動機，以及宣告庫藏股之後，股價後續的實際表現。

投資人要懂得看門道

上市櫃公司面對股價下跌而執行庫藏股護盤，原本目的是為了維護股東權益，但部分不肖的董監事，卻可能藉由宣告庫藏股「口水護盤」，引誘散戶進場，更惡劣者，甚至是以公司資金買入股票，背地裡讓大股東用人頭戶趁機出貨套現，大玩兩手策略。根據筆者統計，今年已完成買回庫藏股的公司，大約有一半股價已經跌破買回的平均價，也就是說，公司出手護盤後股價仍繼續破底。

所以，上市櫃公司宣布買回庫藏股，可不能一味地視為利多，更不可以過度樂觀將庫藏股視為股價回春的仙丹靈藥！內行人看門道，至少必須留意以下3個重點。

（1）公司帳上現金是否充足：公司若有充裕閒置資金，其實應該要先思考是否投入本業營運，無論是擴充產能、還是增加研發、行銷支出，或者是增加現金股息的發放，讓基本面好轉自然就能夠帶動股價回升。

買回庫藏股雖然可能是維護股價的速成選項，不過最起碼，帳上的自由現金流量（營運活動現金－投資活動現金）要是正數，以免缺資金還要「打腫臉充胖子」，假使公司現金流量不穩定，就得特別提防買庫藏股變成無法兌現的「空頭支票」。投資人可進一步觀察公司申請買回庫藏股的金額占流動資產比，最好不要超過1成。

（2）股價是否明顯超跌低估：根據股神巴菲特的主張，買回庫藏股的公司其PB（股價淨值比）應小於1，股價才能稱為低估，買回後註銷也才不會侵害股東權益。

不過以台股目前實務上多數公司的PB都高於1，尤其科技股的股價向來遠高於每股淨值，所以，可適度放寬至參考歷史PB或PE（本益比）區間，至少目前評價水準已落入歷史低檔區才算合理。而且業績要能維持一定的成長性，否則，倘使業績步入衰退卻要硬撐股價，這無疑是泥牛入海，浪費護盤資金。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/3 No.1278】

相關新聞

科技股的生存遊戲 美中摩擦再升溫 台廠投資謀新局

拜習會落幕之後，中美貿易戰不但沒有跟著落幕，甚至還有更上一層樓的趨勢，中、美兩強衝突再升高，台企也遭殃！哪些廠商能擺脫困境？哪些可能陷在泥淖之中？投資人現在到底該抱？該撿？該跑？本單元將從國際情勢、供應鏈變化及股價、籌碼、技術面，找出應對策略。

庫藏股大檢視 26家備戰 銀彈上膛有戲

即使台股在歷史高檔區，仍不乏陸續有公司宣布買回庫藏股，隱含著公司派認為自家公司股價被低估。目前盤面上有哪些實施庫藏股的公司可留意？投資人又該怎麼觀察其是否為口水護盤？

油價繼續拉警報 原油相關3大方向見招拆招

儘管新變種病毒攪局，近期原油價格似乎還是市場關注焦點，未來投資人不妨聚焦原油相關投資，如原油期貨、ETF與能源類股等，在油價趨勢往上的前提下，操作原油相關ETF較為安全。

保值避風港？ 大通膨時代 有土斯有財

房市、物價通膨上漲明顯，投資人要如何配置資產，才能讓自己口袋中的錢不至於愈變愈薄，到底大通膨時代下的投資策略該如何擬定？目前市場上又有哪些投資商品值得您來關注？

抗通膨錢進大宗商品 依風險屬性 4大類抵抗侵蝕

在通膨壓力居高不下，未來投資大宗商品有望為抗通膨資金避風港，不妨依據自己風險承受度，從農產品、能源、貴金屬與基本金屬等4大類中挑適合自己投資屬性的金融商品為佳。

萬八關前大調查 5大市場名師實戰建言

國內、外通膨壓力只增不減的加溫下，這次台股要挑戰萬八關卡，要如何調整應對策略，才能輕鬆應對？5大市場專家，提供你最即時的建議，在這徬徨的關鍵時刻，能輕鬆贏戰萬八。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。