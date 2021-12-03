科技股的生存遊戲 美中摩擦再升溫 台廠投資謀新局

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

內文：前不久，拜登和習近平舉行會談，達成「繼續協商」共識，而「繼續協商」就是拜習會什麼具體成果都沒談成！因此美國最近又把中國企業列入禁運清單，擺明中美貿易戰不但沒有落幕的意思，甚至有更上一層樓的趨勢，因為美國以放寬川普時期的鋼鋁關稅方式，把歐盟拉入其貿易戰線裡。

至於中國，其對美國的制裁，對美國來說不痛不癢。按照過去行事作風，對外打鬧不成，就要關門教訓「自己人」來給一個交代。遠東集團被中國當局開罰，就讓人擔心台商在中美貿易戰大亂鬥中被逼選邊站，並且不管站在哪一邊都沒辦法面面俱到。不過，台商向來不是吃素的，總有辦法找到出路，只是過程會遇到不少重大挑戰。

美全力對中技術封鎖

美國商務部在11月底以「中國把美國的量子運算技術應用在軍事領域」為由，宣布對包括杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術、西安航天華迅科技、蘇州雲芯微電子科技、合肥微尺度物質科學國家實驗室、科大國盾量子和上海國盾量子等8家中國公司列入禁止出口措施的黑名單裡。因為這些中企「支持中國解放軍軍事現代化」和「獲取或企圖獲取美國軍事應用的原版項目」。美國認為這些企業在開發反潛和密碼等技術上運用了美國科技。

美國從川普時代開始到現在，對中國封鎖技術出口的力度是不斷增加的，除了國防因素考慮外，壓制中國經濟實力抬頭，當然也是重要考慮原因。因為全球經濟與軍事不斷科技化，就連過去被視為科技化程度最低的汽車，現在已到了沒有晶片就出不了貨的地步。科技化也讓民間與國家的實力差距不斷縮小。

過去太空領域是只有國家力量才能涉及，但現在已到了財力夠厚雄的富豪都可以「玩」的產業。像馬斯克的SpaceX的星鏈計畫，既可以應用在商業範疇，但也能用在軍事的通訊與定位上。簡單說，科技是國防與財富的靈魂！

貿易戰的戰線拉大中

中美科技大戰其實就是貿易戰的延伸，彼此一直你來我往。像美國制裁中國官員，中國隨即跟進；美國制裁中企，中國也很快反擊。但在運作與效果上，不得不說中、美之間的實力還是有很大差距。像美國10月證實向台灣出售總值約18億美元的防衛性武器後，中國很快就宣布對參與這次軍售的洛克希德馬丁、波音防務及雷神等美國企業實施制裁。美國本來就限制對中國軍售，中國這種制裁跟對著空氣罵人沒兩樣，反倒是美國制裁中企所產生的直接與間接影響，就連台股也感受得到。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/12/3 No.1278】

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