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董監改選爭奪戰開打 董監持股偏低質優股備受矚目

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

上市櫃公司的董事就是受到股東的委任，負責領導公司，以達到更佳獲利的管理者；而監事則是負責監督董事有沒有違反法規或公司章程，這兩種身分都屬於公司的內部人，間接掌控企業營運方向，若公司手握著大量有形或無形的資產，當搶得董監席次時，等同取得決定企業資產處置的決定權，其中牽涉的利益極大，時常引起市場上對於特定公司董監席次的覬覦，引發「董監改選爭奪戰」。

董監持股不宜過低

若公司市值偏小，董監事持股比重偏低，容易成為市場派覬覦的標的，進場大量買進，冀望在董監改選時搶得席位，甚至奪下經營權，因此若有市場派進場搶親，股價有望出現飆漲行情，當年度若將進行董監改選，原董監持股低於15%，加上近期持有大戶持續加碼，市值與股價淨值比偏低的個股，皆有望出現董監改選的爭奪行情。

除了市場派搶親的爭奪戰之外，公司法規定公開發行公司在董監改選前，持股比率不能低於某個比率，否則等於自動放棄公司經營權，因此在改選當年度，董監事若持股偏低，必須買回股票以保住經營權，在董監事回補潮下，股價多維持相對強勢，形成董監改選的回補行情。

據《公司法》規定上市櫃公司每隔3年須改選董事與監察人，上市櫃公司有1700多家，每年約有500多家進行董事會改選，持股明顯不足的董監事們，會在事前陸續回補股票。

而《公司法》中也明文規定，在董監改選前2個月為最後過戶日（俗稱閉鎖期間），故6月的股東會旺季，通常4月就會停止過戶行為，確定具有投票權的股東名冊，因此董監改選爭奪戰的個股，不管是公司派或市場派，通常不會等到最後過戶日前才開始增加持股，為了持有一定股數，一定會提早策畫，布局時間通常拉長至1～2個季度，有時在前一年年底就已經開始悄悄布局。

光洋科董監改選開打

2022年董監改選爭奪戰預期光洋科（1785）不會缺席，近期董事長馬堅勇因台鋼集團以臨時動議解任董事長意外遭到撤職，掀起光洋科經營權之爭提前開打，撤換董事長之舉也被視為是公司經營權變天的前奏。台鋼集團在資本市場上一直是許多公司經營階層都害怕的獵鷹，在2019年成功打進光洋科董事會強調只會參與、不會入主，當時光洋科的經營階層也歡迎台鋼的入股，未預料到公司派與台鋼派的經營權之戰如今開打。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/26 No.1277】

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