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最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

二線股 三線股淘黃金 比價效應延燒 誰接棒演出？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

轉眼之間，大盤指數已拉升近2000點，盤面各種題材爭奇鬥豔，也讓產業飆股各據一方，形成群雄爭霸的輪漲局面。只不過這一波來得突然的行情，可能讓不少散戶來不及把握，回神定睛一看，許多指標股早已開啟狂飆模式。

元宇宙國外夯到國內

不過，股市當中也有所謂的「雁行理論」，指的是野雁會以V字形結隊飛行，由飛在最前面的雁鳥帶頭飛向目的地，當雁鼓動雙翼時，對尾隨的同伴都具有鼓舞的作用，所以藉著V字隊形，整個雁群可以比孤雁單飛時，至少增加了71%的飛行距離。

除此之外，如果領隊的野雁疲倦了，牠會退到側翼，另一隻野雁隨即接替飛在隊形的最前端；又如果當一隻野雁脫隊時，牠立刻會感到飛行遲緩與拖拉，會繼續利用前一隻鳥所造成的浮力，很快回到隊形中。雁群就是如此鼓勵同伴來保持整體的速度，繼續前進。這是不是像極了股市裡的族群輪漲、比價效應？

最近元宇宙題材從國外熱到國內，宏達電（2498）、威盛（2388）毫無疑問就是雁群的領隊，波段漲幅分別高達188%、172%，但質疑股價合理性的聲浪也未停過，畢竟宏達電仍陷入持續虧損，而威盛的本業也未見起色。目前這2檔個股都是漲多後回測10日均線，技術面高檔震盪，看來只要元宇宙的話題延燒，應該會輪到其他個股接棒演出。

元宇宙的基本概念是藉由穿戴式VR（虛擬實境）或AR（擴增實境）設備，進入一個持續更新的網路遊戲空間中，所有食、衣、住、行、育、樂、社交與工作，都可以在這平台完成，並搭配加密貨幣完成金流作業，進一步延伸到真實生活。

爭搶元宇宙市場的業者眾多，大致可以分成3類：第1類是直接掌握大量使用者的平台，例如臉書、亞馬遜；第2類是提供進入元宇宙的載具製造商，例如宏達電或傳出將推出MR（混合實境）的蘋果；第3類則是架構元宇宙基礎的軟、硬體廠商，包括輝達、超微等晶片、伺服器廠。元宇宙市場估計自2021年至2025年複合成長率為46%，5年後全球產值將達1627億美元。

光學族群成崛起黑馬

外媒報導蘋果明年要推出AR眼鏡，晶片已交由台積電（2330）試產，獨家代工廠是和碩（4938），光學鏡頭則是不可或缺的零組件，揚明光（3504）是傳聞最久的供應商，不過今年前3季每股僅獲利0.13元，股價早已翻倍大漲至3位數，追高有一定風險。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/26 No.1277】

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