台股浴火鳳凰啟示錄 16檔重返榮耀概念股潛力足

【文／周代運】

從管理學角度來講，通常中小企業或是新成立的公司必須要很拚、很有魄力才能爭取市場，占有一席之地；但對行業龍頭來說，通常應該是一動不如一靜，避免犯錯給與對手可趁之機，以守成為主。話說茂迪（6244），不僅是成立於1981年的老牌公司，更是整個太陽能產業的龍頭，近期卻大開大闔，動作頻頻，到底意味著什麼？隱含什麼樣的機會？值得深入探討。

茂迪3面向行大動作

先概述一下茂迪近期的動作，主要在3個方面。首先，在技術設備方面，包含有子公司茂嘉能源股份有限公司日前剛新訂購一批太陽能發電設備及工程，為此茂迪在11月19日發出公告，及高調宣布切入新世代太陽能TOPCon電池與模組。其次，在人事的部分則是在8月份一口氣更動治理主管與內部稽核主管，更早之前則有財務主管跟發言人的異動。最後，在財務的部分則有去年的大減資與銀行聯貸。

回顧茂迪，這幾年的境遇可以說是「落難的鳳凰不如雞」。台股不僅創下歷史新高，且亦是史上最長萬點行情，很多股票都大漲，甚至名不見經傳的小股票更是翻倍、翻倍、再翻倍，財富效應可以說是相當大，但如果投資人手上的是太陽能股，恐怕都是辛酸無人知。

但別忘了，茂迪也曾有風光的時刻，在2006年5月份股價最高曾來到985元，別說當時大盤只有6000多點水位，即便現在大盤已高到18000點水位，股價能挑戰千元的也不多見。古人說：「瘦死的駱駝比馬大。」又說：「錦鯉豈是池中物，一遇雲雨化成龍。」太陽能既是有出過股王的產業，基因自然不會太差，待時機一來，風雲再起也是意料中的事。

會這麼說，是因為真有其他「鳳凰」先飛起來了。首先看到國巨（2327），曾在1997年7月來到152元，那是被動元件的高光時刻，禾伸堂（3026）還一度成為股王。國巨後來跌到3.01元，跌掉98%，且一度說要從此下市。孰料，後來被動元件景氣回春，搭配國巨經過大減資3成、產品漲價等一番神操作後，股價竟一口氣漲至2018年的1310元，妥妥的王者歸來。

再看到宏達電（2498）的部分，曾經在2011年4月最高到1300元，那時宏達電的HTC品牌不僅紅遍兩岸，執行長周永明更受英國女皇召見喝下午茶，可惜時來鐵成金、運去金似鐵，大陸品牌興起取而代之，宏達電最低跌到30.1元，跌幅97%，略比國巨好一點點。後來，宏達電透過與Google合作、並整頓經營團隊，順利轉型為VR虛擬實境公司，如今搭上了元宇宙順風車，僅1個月左右時間股價翻了2倍，大有重返榮耀的態勢。