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最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

內部人士狂賣股套現 美股多頭行情閃紅燈？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美股今年來屢創新高的走勢，到最近仍然沒有要停下來的跡象，讓不少投資人看好股市的多頭行情能夠延續至明年。不過，有專家點出一個重大隱憂，就是在股市創新高的時候，包括公司的大股東和管理高層等所謂的「內部人士」卻是持續賣出自家公司股票，而且賣出的規模也是在創新高。

華爾街看法大不相同

這是否在預示著大企業內部人士發現或預見到一些外界所不知道的大事情要發生？在全球央行已經或計畫結束寬鬆貨幣政策而走向升息階段之際，資金行情恐怕要接近尾聲，投資人應該開始居高思危。

美股多頭行情持續加溫，3大指數近期陸續創新高，不少華爾街機構看好多頭走勢在明年會維持下去。其中，高盛（Goldman Sachs）認為來自散戶和法人的買盤不斷推高股市，可望帶動標準普爾500指數在明年底前上升至5100點水準，按11月22日收盤價計算，該指數在明年底前還有約9%的上漲空間，在美股不斷創新高的情況下，這預測值是對未來行情相當樂觀。桑福德伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein & Co.）認為就算實質殖利率正常化，也應該買進股票，因為目前的高估值仍屬合理程度。

但摩根士丹利（Morgan Stanley）卻有不同看法，其報告建議客戶不要買進美國股票。投資部落格True Contrarian執行長卡普蘭（Steven Jon Kaplan）也有類似建議，對那些目前正湧入股市的投資人發出警示，他認為目前投資人在進場時實在低估了其所要承擔風險的程度，因為現在許多美國上市公司，尤其是那些超級企業的股價早已經被過度估值，被高估的程度是前所未見，因此，股市往後的下跌風險是極端的高。

近幾年來，凡是預測股市大跌的專家，最終都因為股市屢創新高而敗得遍體鱗傷，卡普蘭也不例外，去年他曾預測美股會出現大賣壓，但結果從未發生過，他對此解釋自己預測失準，是因為今年來資金流入股市的異常程度，是過去20年乃至50年來從未見過，帶動那些最重大和業績表現最強勁的企業股價漲不停。

內部人士賣股創新高

不過，對於明年行情走向，他仍然不改自己的悲觀看法，認為那些漲翻的大公司股價會重挫，可能對那些菜島投資人造成恐慌。因為對於那些年齡在30歲或以下的年輕投資人來說，上一次發生股災時，他們還在念高中或甚至是大學剛畢業，所以從未經歷過如何在熊市裡投資的經驗。他點出一個重要的觀察點，就是企業內部人士買賣自家公司股票是預示股價未來走勢的重要指標，目前內部人士持續賣股就是一個重要的警訊。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/26 No.1277】

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