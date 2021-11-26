萬八關前大調查 5大市場名師實戰建言

【文／黃靖哲】

這次台股再度挑戰萬八高點，在此時刻，許多投資人都很猶豫這次的高點到底該怎麼操作？儘管進入Q4，有大家期待的作夢行情，但國內、外通膨壓力只增不減的加溫下，這次台股要挑戰萬八關卡要如何調整應對策略，才能輕鬆應對？

本刊特地商請市場名師來聊聊目前投資人該抱持何種心態？才能輕鬆贏戰萬八不漏接？也冀望投資人能因此在調整操作策略上游刃有餘，輕鬆跟上台股上攻的步調。

花若盛開蝴蝶自來，人若精采天自安排。台股Q3上市櫃公司獲利突破兆元，經濟成長率達3.8%，累積前3季超過3兆元，展望全年獲利可望達4兆元，以配息6成，股息將達2.4兆元，殖利率達4%，將吸引中長期買盤與長線資金挹注。明年雖處高基期劣勢，惟主計總處預估明年經濟成長率達3.69%，優於長期平均的2.9%，年底的作帳行情與作夢行情，台股有機會再創歷史新猷。

恒大事件與美QE縮減的利空，使台股回測年線，成功守穩凸顯長多趨勢的延續。日K線築出小W底，超越等距測量幅度；而週K線連7紅強勢突破雙底的頸線17633點，以回檔低點16162點等距測幅為19124點。月線、季線、半年線集結於17200點，形成支撐區。月K線自8523點起漲，至今年12月為第21個月的費波南西大轉折，實有再見波段新高的預期。

美10月份CPI6.2%，創31年新高，通膨陰影恐令全球股市大回檔，惟減債、縮表、升息採軟著陸，屬溫水煮青蛙。資金面轉趨劣勢將有半年緩衝期，且美兆元基建有機會振興經濟，撐起股市另一片天。

一般而言，在股市創新高之際，往往會出現反市場的回檔，當出現巨量長黑、向下的跳空缺口與利多不漲等訊號，則宜改採較保守的策略。台股主要關鍵影響變數，則為美股是否維持多頭走勢，與外資是否持續賣超台股，而台積電（2330）、IC設計千金股、貨櫃、金控、台塑4寶、面板等大幅獲利族群的強弱勢表現，可視為先行指標。

台股指數在7月15日那天攻到18034點，創下歷史新高，但隔日便走低，一路滑落到8月20日的16248點後，才一路震盪上漲到近日的17800點上下。11月19日指數一度攻到17986點卻功敗垂成，而目前台股守在17700點上，伺機再攻，要如何攻？如何操作？將從以下2大方向切入剖析：

（1） 台股與美股漲跌互動密切，目前美國道瓊指數創新高後拉回，而那斯達克指數與費半指數卻在創新高後，在拜登總統宣布鮑爾續任Fed主席之後，雙雙自高檔下跌202點與64點，很顯然，美國市場也擔心鮑爾後續的減債政策與明年的可能升息動作。美國10月份CPI年增6.2%，PCE年增5.2%（最新）。