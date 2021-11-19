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馬斯克葫蘆裡賣啥藥 市場3大心態透露後市多空

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

馬斯克要網友投票決定他要不要賣股票，他做這件事的心理是什麼？而投票贊成的投資人又是什麼樣的心理，是希望他趕快賣？為什麼？這整件事顯現出了哪些市場投資心理？我們可以從這當中得到哪些啟示？

賣股票上演新花招

特斯拉股價的飆漲已成為一個傳奇，去年底的股價在705美元，今年最高一度來到1243美元，漲幅最高來至76%，公司市值則是超過1兆美元，而傳奇人物馬斯克是特斯拉的最大股東，持股約17%，他不領公司的薪水，只拿到特斯拉的股票選擇權，只有信心十足的CEO才會這麼做，也才開始有了請網友投票決定賣不賣股票的這一齣大戲。

馬斯克賣股要網友投票的心態之一，主要是因為媒體長期以來一直說這些靠股票致富的富人稅率都很低，或是都沒有繳稅，事實上，只要股票沒有賣出來，就沒有實現獲利，自然也就不用繳稅，他自己也說了，其納稅的惟一方法就是賣股票，如果有一天公司倒掉了，你也可以說這些都是紙上富貴。

因此，媒體常常在談這些富人不用繳稅，就讓馬斯克覺得相當不爽，他沒有領公司薪水，自然就沒什麼繳稅，就像股神巴菲特擁有柏克夏的股票一樣，這些數百億美元的身價對他們這些人來說，沒有賣股就什麼也拿不到，他們也只有在特別需要用錢時才會去賣一點股票，而這一點稅相較於他們數百億美元的身價，就會被媒體拿來大做文章。

於是，馬斯克好好的說明這件事，說明他是有繳稅的，並不是像一些富人一樣刻意去避稅，於是就讓網友來公開投票，到底他在此時特斯拉股價的高點，要不要賣股票？也藉此讓大家知道他繳了多少稅？

而在300多萬個網友投票之後，有約58%的人支持賣股票10%，他事後也真的豪氣的從11月8日開始賣股票，連續數天下來，推算已經大賣股票共約50億美元。

而特斯拉的股價先是在11月8日大跌4.8%，後來又在9日大跌12%，之後更是一度跌至987美元後才止跌回升，如果真的要賣到10%的話，那這股賣壓可能會再延續。接著，馬斯克又在15日出售了93萬4091股特斯拉股票，以當天收盤價1013.39美元計算，預計他將套現9.3億美元。

當然，馬斯克要賣股票還有其他動機，他說到先前以每股6.24美元的價格，行使了215萬份股票選擇權，而這是他的工資，他的工資就是股票選擇權；因此，拿到了目前價值約1000多美元的特斯拉股票，算是實現獲利而要繳稅，所以，才會開始在網路上詢問大家的意見。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/19 No.1276】

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