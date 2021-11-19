投信銀彈強力掩護 21檔壓寶股銳不可當

【文／蔡明翰】

由去年開始，因新冠疫情的干擾，即使全球經濟在疫情控制後已逐步復甦，台灣企業獲利也持續挑戰高點，但外資近2年在台股操作仍表現相對保守，連續2年賣超金額超過5000億元，加上近期Fed宣布自11月開始，每月縮減購債（Taper）速度為150億美元，市場仍擔憂資金動能降低，導致資金回流歐美避險，美元仍維持相對強勢格局。

年底啟動作夢行情

美股雖持續震盪創高，亞股卻維持相對弱勢表現，但美股中的科技類股表現相對強勢，導致以電子股為主的台股表現在亞股中可圈可點，雖外資觀望態度導致加權指數上檔仍有壓力，但年底將屆，有望啟動作夢行情，市場在年底時會將個股獲利的焦點由今年轉向明年，在趨勢不變下，若改由明年較高的EPS計算，個股本益比將因此下滑，吸引資金再次流入，即使漲多的個股仍有再轉強創高的機會。

加上年底為歐美消費旺季期間，在感恩節與耶誕節圍繞的時間點，市場多報喜不報憂，美股的氛圍有望維持樂觀，並且美國新增確診人數也在第3季見到高點後緩步回落，對比去年第4季為疫情最高峰，預期今年底的消費旺季表現將輕易超越去年水準，將有助股市維持多頭格局，年底作帳行情即將展開。

股市多頭格局但外資觀望態度不變下，預期大型權值股表現仍維持相對落後，如同近期中小型族群相對強勢，櫃買指數領先創波段新高，因此年底作夢行情將以中小型族群為主，而中小型績優股多以投信為主要掌控者，今年年底的投信作帳行情就可特別期待。

尤其投信持股比重高，第4季以來持續買超，且外資未站在賣方扯後腿的中小型族群，皆有望表現強勢，但除了籌碼面的優勢之外，基本面仍須關注，因此，選擇至10月累計營收仍能維持成長的個股，顯示業績面維持正增長趨勢，相對而言，法人有望在基本面加持下，持續站在買方，投信年底的作帳行情將更加顯著。

半導體族群因供需維持吃緊格局，業績面維持亮眼表現，其中的中小型個股仍為投信最愛，上游前端的IP設計投信不僅維持高持股，並且在股價強勢下，投信仍持續加碼。

智原Q3財報亮眼

其中，智原（3035）第3季財報亮眼，單季營收創下9年新高，營業利益在產品組合優化下創歷史新高，第4季ASIC量產需求穩定增長，新案出貨持續暢旺，上修全年營收年成長率超過40%，增幅將高於原先預期的30%，以目前手中訂單狀況來推斷，成長動能將會延續到明年，有利於投信買盤延續，雖股價超過200元後，投信有獲利了結動作，但賣壓減輕後再度轉買，預期有望強勢再次創高。