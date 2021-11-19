傳產年底大反攻？ 6大族群蓄勢上演熱身賽

【文／許博傑】

傳產大反攻？！上市櫃公司在第3季的季報已全數公布，先前市場最熱門的航海王－貨櫃3雄第3季均大賺超過1個股本，而鋼鐵人大成鋼（2027）第3季EPS來到1.86元、創14年新高，紡織龍頭儒鴻（1476）第3季雖受到越南疫情干擾較第2季衰退，但仍然優於預期，公司在法說會上說訂單更是看到明年6月。

貨櫃塞港問題仍難解

這些獲利好及展望不錯的傳產股，在經過4個月的股價修正後，其實已慢慢浮現投資價值，尤其在目前通膨預期居高不下的狀況下，原物料、航海王等人氣族群有沒有機會在11月、12月展開年底絕地大反攻，先前在車上或想要上車的投資人又該如何看待與操作，都將是本文探討焦點。

貨櫃、原物料是這幾個月以來投資人的痛，除了套在7月高檔的買盤外，再來就是股價跌深後逢低進場的買盤，由於基本面的好消息從7月至今不斷，加上第3季這些傳產公司所繳出來的成績單確實讓人亮眼，所以，到底這些傳產股在年底會不會有絕地大反攻的行情，目前市場也是爭辯不斷。

先從基本面展望來看，貨櫃輪在全球的塞港問題還是無法解決，尤其美西兩大港口最為嚴重，由於洛杉磯港和長堤港合計占美國貨櫃進口量的40%，雖然今年以來處理數量增加了17%，但以目前陸上的處理速度與效率來看，年底前此一狀況恐怕無法改善，對美國航線的運價來說，明年第1季以前都有機會維持高檔。

其實，運價走勢從上海航運交易所（SCFI）的出口集裝箱運價指數就可明顯看出，雖然指數10月13日當週來到歷史新高的4647.6點後就開始出現下滑，但11月15日當週僅回到4554點，1個月來跌幅只有2%，也就是說，目前運價仍是居高不下。

再對比到長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）對明年運力供需及運價展望來看，明年貨櫃航運的預期獲利應有機會以今年獲利打7～8折去計算，最差應該也有今年的一半，更別說近期不管是歐洲或中國的疫情又有再起的跡象，所以，從目前法人對貨櫃3雄2022年的預估獲利來看，3雄仍有EPS30元左右的能力。