專家轟聯準會誤判 小心停滯性通膨恐籠罩全球

【文／阮文非】

歐、美、英等主要央行鴿式退場，都強調目前通膨壓力上升只是暫時性現象，就連我們的央行總裁楊金龍也認為目前物價上漲屬短期現象。即使聯準會等央行開始減少買債規模，全球市場的資金仍然氾濫，金融行情沒有降溫跡象。但從全球經濟到金融市場等表現卻出現詭異現象，過去許多小國央行的貨幣政策，都在看歐、美尤其聯準會的決議才會有所行動，但現在卻因為不堪通膨壓力不斷增加而率先升息。

美國正著手處理通膨

不少專家認為目前沒有通膨問題，但如果這其實是歐、美央行判斷失準呢？本來通膨並非壞事，適度通膨可帶動經濟健康成長。不過，已有部分重量級專家認為聯準會誤判情勢。但筆者認為有一個比通膨更嚴重的問題可能正籠罩全球，那就是停滯性通膨！從中、美、歐、日乃至包括台灣在內的多個亞洲國家經濟數據來看，均出現通膨率上升而經濟成長率放緩或下降。踏入2022年後，目前我們股市漲、消費增的小確辛，有可能隨著資金寬鬆環境結束而到底。

最近歐美政治人物與央行決議高層，對通膨壓力攀升的態度與處理方法，只給人覺得他們精神分裂的感覺，各種跡象均已顯示全球通膨問題正愈來愈嚴重，即使是歐、美、英央行也都承認這一點，只是他們以「暫時性」來解釋。但光就美國10月通膨率上升至6.2%，創逾30年新高，並連續5個月升幅超過5%且沒有降溫跡象，鮑爾口中的暫時性到底有多暫時，外界是不得而知，但可以肯定的是，連他的老闆拜登都已感受到壓力。

因為他的民意支持度2個月內下跌3個百分點至41%，創上任以來新低，主要是美國人不滿意他處理經濟的表現。專家認為，主要跟物價持續上漲而影響到生活品質有關。

這讓拜登承認目前有通膨問題的同時，還趕快推出各種措施來解決目前萬物皆漲的問題，就連中、美關係有待改善之前，財長葉倫就透露美國正在考慮降低對中國進口商品的部分關稅率！

外界一直認為川普執政時對中國商品課徵懲罰性關稅後，增加的稅金成本可能轉嫁至美國消費者身上而增加通膨壓力。在中、美貿易與科技戰未結束前就考慮降低關稅，正好側面了解美國有多急於解決通膨問題，但在全球供應鏈瓶頸未解之前，降關稅率做法只能解讀為，美國政府現在是能做多少算多少。