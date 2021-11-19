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最火爆3大族群 熱門股大盤點實戰操作密技

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／馮欣仁】

歷經多年的耕耘，號稱ABF載板3雄的南電（8046）、欣興（3037）與景碩（3189）從2020年開始營運終於苦盡甘來，今年前3季獲利更較去年同期呈現翻倍成長，激勵股價一路攀高。截至11月15日為止，南電股價今年以來漲幅達211%、欣興漲幅127%、景碩則上漲202%。日前更有外資法人上修南電目標價至1000元；欣興也上看至500元。

究竟ABF載板為何讓機構法人愛不釋手，更樂觀看待到2023年全球ABF載板持續供不應求。然而，ABF載板是否會成為下一個航運股？產業前景樂觀，但股價已提前反映未來2～3年。

從產業基本面而言，在2010年以前，ABF載板需求主要由桌上型及筆記型電腦驅動，CPU、GPU消耗大量ABF載板，可是2010年後桌上型及筆記型電腦出貨量持續走跌，ABF載板需求也逐步下滑，直到2017年受惠於筆記型電腦復甦、雲端與AI應用興起，ABF載板需求出現連續3年成長。

面積愈大良率愈低

如今ABF載板更與半導體製程是密不可分。基本上，ABF載板為IC載板其中一種，主要應用於CPU、GPU、FPGA、ASIC等高運算性能IC，加上半導體製程技術演進，預期ABF載板重要性將持續提升。無論是CPU還是GPU，未來晶片會往大尺寸、高層數、線路高密度這3個方向發展，無論是AI晶片，或者小晶片組chiplet，都需要用到載板，然而載板面積愈大，良率愈低，對載板產能消耗量極大。

目前全球載板市場廠商以台灣、日本及韓國廠商為主，主要領導廠商分別為欣興、Ibiden、SEMCO、南電、景碩、Shinko、Simmtech。2021年上半年全球載板產值約為63.7億美元，以廠商資金類別為基準來看，台、日、韓三地廠商2021年上半年即囊括了近9成的全球載板市場。

若看2021年全球主要載板廠於ABF市場的市占分布，台灣為第1大ABF載板供應，市占率約43%、第2大為日本，市占率約有34%，光台、日兩地即包辦了近8成的ABF產能。

其中，日系廠商Ibiden、Shinko主要為Intel PC與Server的供應商，按其營收結構來看，伺服器／PC占比約為55%及45%；而SENCO ABF主要應用於PC端，占比高達90%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/19 No.1276】

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