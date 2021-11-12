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憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

資金湧向高股息ETF 雙贏操作法才夠利！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／楊璧如】

今年第3季台股波動劇烈，當進入第4季，即遭逢美國政府債務上限、中國恒大債務危機與限電等利空打擊，台股一度回防年線，所幸在資金行情保護下，搭配業績題材，指數隨後震盪向上。

在這個盤勢大幅波動的時節，投資人大舉轉進具股息殖利率保護的高股息ETF，尤其是國泰永續高股息（00878）受益人數大幅成長。

另外，根據臺灣集中保管結算所資料顯示，國泰永續高股息的受益人數在2020年7月發行約2.1萬人，來到10月22日時，受益人數已暴增為23.7萬人，成長幅度逾10倍之多，顯示低利率時代，投資人追求較定存更高的報酬，同時又想規避股價劇烈波動風險的心態。

中小型基金異軍突起

除了高股息ETF大受投資人青睞外，台股中小型基金績效大躍進，績效相較於3個月前明顯升高，前5名的月績效領先眾多國內開放型基金，績效前20名的中小型基金月報酬均有5%以上，淨值大幅增加，也是市場上另一個受到關注的焦點。

觀察近期台股反彈，又回到萬七水準，與先前不同的是，這次外資操作明顯較上半年保守許多，讓權值股漲幅有限，指數呈現高檔震盪，但中小型股活蹦亂跳，翻倍大漲的比比皆是。

從9月基金持股明細來看，月績效前3名的群益中小型股基金、國泰中小成長基金-I類型（美元）、復華中小精選基金等就掌握並重壓了矽智財，如智原（3035）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、創意（3443）；股王爭霸如矽力-KY（6415）、信驊（5274）；ABF應用如：欣興（3037）、南電（8046）等題材，而這些個股漲幅均高，因此，中小型基金的績效傲視群倫。

不過，中小型基金因持有標的特性，淨值較易暴起暴落，且投資基金費用較股票略高，投資人需對盤勢與內容結構以及基金重壓個股有一定認知，操作基金的難度較高。

ETF可降低選股難度

就投資時機來看，若連結盤面與基金績效，可發現當外資趨向保守，且大盤高檔震盪整理未有轉空時，中小型股就會較受市場資金的青睞，中小型基金績效也更能趁勝追擊。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/12 No.1275】

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