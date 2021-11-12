智慧醫療大放光芒 台灣第2座護國神山就將出現

【文／黃靖哲】

當通訊資訊科技與醫療產業相結合，一個新名詞「智慧醫療」（smart medical）因此產生。廣達創辦人林百里先生日前表示，智慧醫療將會是台灣的第2座護國神山。

前科技部長林良基也指出，2025年後全球智慧醫療的產業將達到15兆美元。如此龐大的商機，目前投資人對此仍然印象相當模糊。到底智慧醫療能為社會帶來多少改變？如何掌握未來的相關產業資訊呢？

科技加快醫療速度

首先我們必須先行了解，20世紀以來，各先進國家人民壽命持續延長，各國醫療人員開始出現人力不足及醫療人員過度疲累狀況。許多醫療人員甚至因此而轉職，此一狀況如不改善，2030年可能會出現高達990萬的人力缺口。

加上2020年起新冠肺炎全球肆虐，告訴大家流行傳染病一旦出現，許多人將因為沒有醫療而失去生命，更顯出突發性醫療資源的缺乏。

此時推動智慧醫療，導入AI與科技分攤醫護人員的工作，合理醫療資源的分配，不但可以改善醫療品質，減少流程中病人與醫生間的等待時間，更可確保病人受到正確與適當的醫療照護。

舉例而言，一位慢性病患者，藉由智慧醫療大數據的長期追蹤，在發病的當下即可以「大數據資料」追蹤相關過往病例。且透過AI相關分析，迅速地告知病人如何求診，減少分科分類時間，而最終解決方案也可以由AI分析全球相關醫材醫藥等幫助醫生做出判斷。

再加上後續追蹤，過程更需要快速與穩定的通訊連結。印象中，病患的不舒服，到醫院檢驗總會花上很久時間，等待報告、分科求診等…，此一拖延狀況將會有效地獲得紓解。

其中，「AI醫療演算」將成為科技大廠介入醫療最重要的關鍵，其他包括檢驗、大資料數據、長期追蹤感應器、遠端醫療等，科技介入醫療的使用之後，將帶給我們完全不一樣的醫療感受。

新的醫療科技產業，在AI為首的科技應用之後，也將整個醫病關係上做出相關的變化。第一，提高看診前病人的自主管理，詳實將數據與相關狀況掌握。第二，診斷過程中可幫助醫療人員提高診斷效率，快速分析醫療相關數據。第三，就連看診之後的追蹤與遠距照護也由科技與醫療雲長期追蹤掌握。