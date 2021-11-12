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憂出國受阻 指揮中心：開放已打高端者可混打3款疫苗

破解Q4投信 集團作帳 IP 電動車 車電 傳產很有料

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

今年的台股在經過第3季的震盪後，許多個股明顯出現回檔甚至跌破年線的走勢，然而當時間來到11月後，盤面開始出現法人與集團衝刺第4季的作帳跡象，本篇專題將從投信、集團股觀察，哪些族群有機會在未來獲買盤青睞向上作帳，哪些是法人拉高後可能結帳的標的？投資人該如何聚焦？

台股在10月初隨著美股拉回修正後，加權指數一度跌破16200點逼近年線位置，所幸在市場資金氾濫加上政策還是偏多下，大盤反而在16500點以下打出底部型態。

若從盤面脈動來看，第1波的反彈除了台積電（2330）轉強貢獻外，其實櫃買指數才是10月台股重心，就在櫃買指數攻過9月2日高點218.6點後，隨即資金開始從中小型股中抽離，市場反而又轉向航運、原物料等先前跌深的族群。

投信早在10月已發動

若從法人動向來看，其實投信早就在10月啟動了第4季的作帳行情，從10月投信買超多的族群觀察，當中包括IP、ABF、電動車、汽車電子、第三代半導體等，尤其IP股智原（3035）、世芯-KY（3661）更是10月份半導體焦點；而ABF指標欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）投信也是卯足全力買超，只是在經過10月的拉抬後，投信已經開始大幅調節智原，也讓智原股價從短線高點219元，回到180元之下，如果只看基本面，其實並沒有問題，長線展望還是相對成長，但壞就壞在投信對智原的持股比重一度來到20%以上，這代表投信後繼的買盤開始不足，進而引出反手調節的賣壓，這時操作就要回到技術、籌碼面。

從過往經驗看，若一檔個股投信的持股比重已來到20%上下的門檻，股價波段要再大幅拉抬的機率已不高，投資人反而要反向思考與操作，等到投信持股調節告一段落後，才有再向上衝刺的動能，目前先以月線169.5元為支撐觀察，拉回守住不跌破，等待短底成形後才有反攻的契機。

ABF族群目前未有投信持股過高問題，在基本面供需仍失衡加持下，研判經過適度的震盪後，年底仍有機會成為法人作帳衝刺的標的，10日線、月線都是可逢低承接的位置。

車電及電動車長多不變

汽車電子及電動車也是10月份投信拉抬的焦點，當中強茂（2481）、漢磊（3707）、朋程（8255）、順德（2351）、德微（3675）、康普（4739），投信在10月份都相對偏多，尤其投信更是大買強茂1.3萬張、漢磊也有9213張，不過隨著股價拉高以後，投信反而從11月2日起開始站賣方開始調節，這也導致這些汽電相關公司出現3～5天不等的拉回。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/12 No.1275】

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