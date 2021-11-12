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有人偷偷吃面板股！ 基本面 技術面 籌碼面大掃瞄

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／謝明哲】

自10月中旬起台股出現了較為明確的反彈走勢，但隨著指數重新回到萬七之上，卻不是所有的類股都創下新高或來到高點附近，仍有許多上半年的人氣族群還在相對低檔，其中除了航運、鋼鐵之外，電子族群中最具代表性的莫過於也是小股東人數眾多的面板類股，高點以來雙虎價格一度下跌超過5成，在下跌大半年後，能否趕在年底出現像樣反彈，相信也成為眾多小股東關心的議題。

股價領先報價兩個月

想知道面板股能否止跌？首先須關注面板報價，畢竟面板在電子產業中屬於景氣循環股，股價與產品報價息息相關，且有股價領先報價的狀況。從近期TV面板報價一覽表來看，本波跌勢最凶的TV（電視）面板中，較小尺寸的32吋、43吋於7月就開始轉為跌價，主流規格之一的55吋與65吋則是7月轉為持平、8月轉跌，9月～10月更出現大幅度的崩跌。

然而從股價角度來看，雙虎在5月上旬就見到股價的高點，而隨著11月上旬的報價跌幅開始趨緩，面板股中股價最強的友達（2409）卻在9月6日就見到波段低點。因此，以這波面板走勢來看，股價都是領先報價兩個月反映，從11月上旬報價來看，雖尚未見到真正止跌，但跌幅的趨緩已為產業帶來希望的曙光。

產業評等，外資喊升

不僅是面板報價的跌幅有所收斂，從籌碼的角度，也可看到市場有低檔吃籌碼的狀況，以近兩個月面板三虎籌碼變化表中可以看到，除了彩晶（6116）之外都有法人或大戶著墨的影子，其中雙虎以法人買超為主，尤其是投信在兩檔個股的買超都不比外資遜色。

會出現這種狀況主要原因在於：今年6月雙虎都納入高股息成分股中，9月雖成分股不調整、但權重會調整，以雙虎9月下旬有投信連續買超來看，很明顯是因為權重調整的被動買盤，而這也提供股價下檔的買超力道，畢竟股價愈跌代表殖利率會愈高，投信買盤就有持續低接的機會。外資的買盤則是扮演推動股價的推手，而外資也開始調整對面板族群的看法，包括大摩、瑞信等外資機構都上調了面板股的評等，雖然這段時間的買超並不算大買，但至少不是大幅賣超，也有利整體面板股的籌碼沉澱。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/12 No.1275】

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