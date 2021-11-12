通膨時代必勝術 跟著大咖資金走 穩扎穩打吃大魚

【文／阮文非】

歐洲、美國和英國等3大央行最近所做的最新貨幣政策決議，給人最大印象就是虎頭蛇尾，不管之前的央行高層有多強烈暗示要由鷹派轉鴿派的言論，甚至有提前升息可能，結果展示給世人看的仍是一隻鴿子，而且還是光溜溜的鴿子。不但表明不升息，還要一起維持目前極度寬鬆政策。

國家愈大

央行就愈不敢升息

這種光說不敢練的態度只會令市場對這些央行失去信心，今年來幾乎有一半時間低於每盎司1800美元的金價走勢轉強，債市回升，美股繼續創新高，加密貨幣繼續炒，各地房市不斷漲，總之就是資金行情一路走下去。有人認為3大央行態度表示目前通膨不足為患，但不少人卻擔心經濟可能正出大問題至央行不敢亂動。

歐、美、英等央行近幾個月來立場愈來愈鷹，但到了年底最後一、兩次貨幣政策會議時，在利率上的態度卻鴿下來。雖然聯準會開始縮減買債規模，但對市場影響程度卻遠不如升息。從南韓、波蘭、挪威、捷克、匈牙利、冰島…等愈來愈多小國，已因為通膨壓力而陸續開始升息，顯示全球通膨壓力確實不小。

相較之下，經濟規模愈大，愈依賴原料、能源和貨品進口的國家，面對供應鏈中斷的問題就愈大，如英、美與歐元區已因為這些因素而令其通膨壓力不斷增加，卻不敢升息。英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）言明，貨幣政策解決不了供應鏈中斷問題，解決不了包括晶片缺貨等問題！

從貝利到聯準會的鮑爾和歐洲央行的拉加德，都認為目前供應鏈問題導致通膨暫時性上升而已，隨後就會因供應鏈問題解決而令通膨壓力下降。按照鮑爾之前想法，美國通膨早應該變平緩，但事實證明他們的預期落空。但現在仍這樣堅持，或許代表幾個可能出現卻不能講的問題浮現。

現在已經進入年底消費旺季，商家該進的貨，能進的早已進了，現在塞在港口的貨已不可能及時送達，過了年底後的市場需求又回到傳統淡季，供應鏈問題就算解決不了，至少不可能再增加通膨壓力，這可能是歐、美、英央行在打的如意算盤。但市場還能相信這說法嗎？從金價上升，科技股繼續創新高來看，市場已不再相信這些央行的話，失去市場信任等於央行失去影響力，這將為金融市場埋下危機。