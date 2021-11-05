快訊

國道一南下31.3公里5車連環撞 2人輕傷送醫

4個月太短？立委提「延長役期」 邱國正：我們也認真在思考

9檔長線搖錢樹 存股族懶人投資的好選擇

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／蔡明翰】

在疫情趨緩後經濟逐步回升，全球股市快速上揚，台灣加權指數也在今年創歷史新高，目前仍在歷史高點附近震盪，對比過去指數位階而言，目前屬於相當高的水位，因此市場時常提及，以目前指數高位階而言，並不是存股的好時機，導致存股族裹足不前，但股市位階高低並非取決存股時機的惟一因素。

物價增長水準攀升

在股市位階高時，顯示經濟面多維持正向，市場需求持續增加將推升物價上揚，以目前狀況為例，台灣消費者物價指數今年以來快速攀升，目前已超過2%，但無論定存利率或公債殖利率皆低於1%，假設100元的商品1年後將上揚至102元以上，若資金持續投資在定存與債券等低風險資產之下，1年後資產價值仍低於101元，物價增長水準高於投資報酬率將導致實質購買力持續下滑。

而台股現金股息殖利率高於4%，相對具有抗通膨效應，只要存股族能長期持續分批布局，即使目前指數處於相對高位階，若後續出現系統性風險，指數下跌時能持續分批買進攤平成本，長線分批投資後總成本差異有限。

投資人容易有「現在位階太高，等待下跌後再開始存股」的錯誤想法，導致指數多頭上漲時不敢入場的狀況，但真的指數出現波段下跌時又想等跌更深再買，最後指數跌深後反彈，再回到起跌點並創高，都只有在場外觀望。

及早規畫及早達標

事實上，存股族大多都為了長期的資金需求而投資，其中退休金的規畫之中，「及早規畫」幾乎是成功的不二法門，若以30歲及早做規畫為例。

假設以65歲退休，且壽命達85歲來計算，希望退休後每月有5萬元的生活費開銷，並將近10年的平均通膨率約0.85%考量在內，加上以近10年加權指數平均報酬率約7%做為投資報酬率來計算，30歲開始每個月投資約8400元左右即可達成退休目標，但在相同條件之下。

若等到50歲才開始做規畫，每月必須投資約41000元才能達標，其中存在著極大的差異，指數位階偏高而裹足不前，將使存股計畫延後，達成的難度將大幅增加。

無論股市位階高低皆適合開始存股，畢竟股市走勢難以完全掌控，當股市萬七時嫌高而不進場，若指數漲到兩萬時將後悔萬七時未進場存股，但在目前位階偏高時，仍有相對應策略可降低風險，存股應以定期的方式持續買進標的，時間間隔也許是每個月、每兩個月或每一季。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/5 No.1274】

相關新聞

當舊科技股傳產化 特斯拉市值突破1兆美元啟示

從最新的富比士全球富豪即時排行榜排名來看，特斯拉的馬斯克淨資產排行第1名，究竟如何大翻身？使得特斯拉本夢比變成本益比，這箇中原因相當耐人尋味，也從中看到市場資金的轉變。

今年反敗為勝最後機會 雙壓權值好股 強勢股衝一波

今年最後2個月該怎麼操作？同時布局「低檔優質權值好股」、「強勢中小型股」，既可以穩穩的盯住指數上漲，又可以參與具有熱度題材的強勢股，讓你的操作反敗為勝！

第3次滯脹風暴來了？ 尋找下一個資金布局方向

對於停滯性通膨問題，從種種層面觀察發生機率並不高，除非2022年全球疫情又再捲土重來，只是在通膨環境下，要慎選進場的標的與族群，如高價股、藍籌股、需求不減族群股。

9檔長線搖錢樹 存股族懶人投資的好選擇

很多人都說，現在位階不適合存股，事實上，只要固定時間持續布局，根據調查長線分批投資後總成本差異有限。建議不妨以指數型ETF、電子權值、金融等穩健成長標的為關注焦點。

半導體大閱兵 護國神山群稱霸全球的挑戰

在一場席捲全球的疫情影響下，晶片成為各國戰略需求，加上物聯網、AI、電動車、5G等產業發展，未來全球對於半導體的需求只多不少，面對產能的供不應求，國際半導體大廠打響競爭號角，台灣雖擁有完整的半導體產業鏈，實力傲視全球，但未來在全球競爭加劇下，台積電領軍的護國神山群能守住榮光嗎？ 本單元專家將深入淺出剖析台積電未來的機會與風險，並針對其供應鏈與車用半導體分析，找出值得中長線投資的黑馬股。

搶攻電動車商機 拆解MIH艦隊找出最強火力股

這次鴻海集團在科技日發表旗下3款新電動車，除了外型、性能讓市場驚豔，更重要的是宣示鴻海踏入電動車產業的決心與作為，事實上，在國際電動車題材持續吸金下，鴻海這次的大躍進，也證明了大未來時代即將來臨，此時此刻，投資人該思考的是，如何量身訂做「短中長期的投資計畫」，才能全面掌握大鴻海時代。 Part 1》全球電動車產業進程概況 Part 2》擬定「鴻海、裕隆集團」存股計畫 Part 3》MIH戰隊中，誰最有投資價值？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。