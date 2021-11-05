9檔長線搖錢樹 存股族懶人投資的好選擇

【文／蔡明翰】

在疫情趨緩後經濟逐步回升，全球股市快速上揚，台灣加權指數也在今年創歷史新高，目前仍在歷史高點附近震盪，對比過去指數位階而言，目前屬於相當高的水位，因此市場時常提及，以目前指數高位階而言，並不是存股的好時機，導致存股族裹足不前，但股市位階高低並非取決存股時機的惟一因素。

物價增長水準攀升

在股市位階高時，顯示經濟面多維持正向，市場需求持續增加將推升物價上揚，以目前狀況為例，台灣消費者物價指數今年以來快速攀升，目前已超過2%，但無論定存利率或公債殖利率皆低於1%，假設100元的商品1年後將上揚至102元以上，若資金持續投資在定存與債券等低風險資產之下，1年後資產價值仍低於101元，物價增長水準高於投資報酬率將導致實質購買力持續下滑。

而台股現金股息殖利率高於4%，相對具有抗通膨效應，只要存股族能長期持續分批布局，即使目前指數處於相對高位階，若後續出現系統性風險，指數下跌時能持續分批買進攤平成本，長線分批投資後總成本差異有限。

投資人容易有「現在位階太高，等待下跌後再開始存股」的錯誤想法，導致指數多頭上漲時不敢入場的狀況，但真的指數出現波段下跌時又想等跌更深再買，最後指數跌深後反彈，再回到起跌點並創高，都只有在場外觀望。

及早規畫及早達標

事實上，存股族大多都為了長期的資金需求而投資，其中退休金的規畫之中，「及早規畫」幾乎是成功的不二法門，若以30歲及早做規畫為例。

假設以65歲退休，且壽命達85歲來計算，希望退休後每月有5萬元的生活費開銷，並將近10年的平均通膨率約0.85%考量在內，加上以近10年加權指數平均報酬率約7%做為投資報酬率來計算，30歲開始每個月投資約8400元左右即可達成退休目標，但在相同條件之下。

若等到50歲才開始做規畫，每月必須投資約41000元才能達標，其中存在著極大的差異，指數位階偏高而裹足不前，將使存股計畫延後，達成的難度將大幅增加。

無論股市位階高低皆適合開始存股，畢竟股市走勢難以完全掌控，當股市萬七時嫌高而不進場，若指數漲到兩萬時將後悔萬七時未進場存股，但在目前位階偏高時，仍有相對應策略可降低風險，存股應以定期的方式持續買進標的，時間間隔也許是每個月、每兩個月或每一季。