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4個月太短？立委提「延長役期」 邱國正：我們也認真在思考

今年反敗為勝最後機會 雙壓權值好股 強勢股衝一波

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

在經過了令人暈眩的第3季之後，很多投資人對於自己的績效並不滿意，就連筆者在上半年大賺的績效，也在第3季回吐了將近2分之1，操作難度之高，實在是難以想像，常常是買什麼、就賠什麼，這也是全球股市盤整期間比較沒有什麼方向性所致。

但沒關係，還有最後一季的這2個月，這關鍵的最後2個月，常常是績效可以反敗為勝的關鍵，今年還有機會。

我們就來看看在大盤回檔整理並止穩回升、站穩17000點之後，到底還有什麼好股票可以來衝一波，讓這些股票在今年底的投資績效戰當中，好好的反敗為勝！

說到年底的行情，美股已經先展開序幕了，過去的幾個月，華爾街空頭一直想把美股給空下去，因此一些美股大跌說、崩盤說滿天飛舞，會大跌10%、20%的言論在下跌時期更是讓人害怕，搞得全球市場人心惶惶。

美股率先反彈創新高

但是美股在9月下跌一整個月後，10月就開始回升，才1個月、美股4大指數又先後創下新高了，多頭的力量可以說是相當的驚人，再度打趴一堆空頭的禿鷹。

愈接近年底11月、12月，布局可以愈來愈積極，建議用2分之1的資金布局「低檔優質權值好股」，另外2分之1則可以布局一下「強勢的中小型股」，這樣子的配置既可以穩穩的盯住指數上漲而不會錯過，又可以參與具有熱度的題材與強勢股，稍微平衡一下，對於投資人來說，心理壓力也比較不會這麼大。

首先來看「低檔優質的權值好股」，談到低檔的權值股，絕對不能錯過老大哥台積電（2330）與聯電（2303），台積電是內、外資長線都相當看好的股票，只是在持有上要比較有耐心，今年多數時間在590元～600元附近整理，除了具有漲價題材外，未來3奈米製程開始量產時，也是獲利具爆發力的時刻，但股價不知道什麼時候會發動，惟有長期投資才能抓住成長的時機，台積電已整理了近10個月，加上年線逐漸往580元靠近，股價是該再來推進一波的時候了。

權值好股須耐心等待

晶圓二哥也受惠漲價題材，只是近期與美光的訴訟案纏身，相信未來官司會以另一種方式和解，但因有不確定因素，讓內、外資近期大賣股票，等賣壓告一段落後，應該會回歸基本面。這一波指數上漲，聯電仍然落後，目前股價約在半年線57.1元之上一點，60元壓力應該會慢慢突破，台積電與聯電因同質性太高，不用同時持有。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/5 No.1274】

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