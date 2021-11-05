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當舊科技股傳產化 特斯拉市值突破1兆美元啟示

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

特斯拉市值在10月底，跟隨蘋果、亞馬遜、微軟，與谷歌母公司Alphabet等科技巨擘的腳步，成為美國市值逾1兆美元俱樂部的第5家企業。其創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）身價也不斷飆升。根據富比士全球富豪即時排行榜迄11月1日止，馬斯克淨資產高達3152億美元排行第1名，遠遠拋離第2名貝佐斯的1932億美元。

特斯拉本質已不單純

他曾透露特斯拉在2018年因Model 3生產陷入瓶頸，而曾向蘋果執行長討論出售特斯拉的往事。到2019年情況更糟，從出貨不順、資金快燒完、馬斯克言論引風波而沒人相信他的話、到Model Y被質疑賣不好等，導致其股價在2019年5月來到當年最低的約37美元。

大難不死必有後福。隨著特斯拉的生產與出貨漸入佳境，甚至在上海蓋廠直接出貨供應中國市場，過去的本夢比已變成本益比！加上其不斷拓展能源事業，讓股價一路飆漲，到今年11月1日收1208.59美元再創新高，以當年37美元來計算，迄今才兩年半時間已累計狂飆近32倍！連馬斯克自己都親口說這漲勢令人難以想像。

特斯拉股價狂飆，跟全球減碳成為不可逆轉的大趨勢有關。聯合國報告指出，2019年全球碳排放量創新高，各國尤其歐美地區更積極推動鼓勵減碳政策，電動車更成為推動減碳的重點所在。

根據國際能源署（IEA）資料，全球電動車銷售量在2017年突破100萬輛後，2019年已倍增至210萬輛，即使2020年受新冠肺炎疫情拖累，銷售仍大增逾40%至約310萬輛。電動車占整體汽車銷量比率，從2019年的2.5%上升至2020年的4.4%。

在全球車商受晶片短缺而減產之際，特斯拉今年第2季賣出逾20萬輛電動車再創其銷售紀錄，繼續稱霸電動車市場。其最重要市場中國9月賣出逾5.6萬輛創當地銷售紀錄，完全不受中國官方全力打壓。

DIGITIMES Research分析師林芬卉預估明年特斯拉銷售量將超過130萬輛。在這種持續強勁成長下，特斯拉股價不斷創新高是有其依據。

電動車不是惟一業務

但電動車不是特斯拉惟一業務，其能源業務的營收正直逼其電動車業務。馬斯克過去曾多次強調，他沒有把特斯拉定位為一家純電動車商，因為電池是其技術重心，也是其努力發展的重心之一。電動車的專用電池組是電動車的靈魂，占整體生產成本的約4成。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/5 No.1274】

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