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半導體大閱兵 護國神山群稱霸全球的挑戰

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

在一場席捲全球的疫情影響下，晶片成為各國戰略需求，加上物聯網、AI、電動車、5G等產業發展，未來全球對於半導體的需求只多不少，面對產能的供不應求，國際半導體大廠打響競爭號角，台灣雖擁有完整的半導體產業鏈，實力傲視全球，但未來在全球競爭加劇下，台積電領軍的護國神山群能守住榮光嗎？

本單元專家將深入淺出剖析台積電未來的機會與風險，並針對其供應鏈與車用半導體分析，找出值得中長線投資的黑馬股。

全球投資人都關注的台積電（2330），今年初雖然股價一度改寫歷史新高，但維持盤整格局已達數月之久，在美股交易的ADR漲幅不僅落後於費城半導體指數，甚至在主要成分股當中的表現竟也落入末段班。不禁納悶想問：過去能獨力撐起費半和台股半邊天的台積電，究竟怎麼了？無獨有偶，和台積電亦敵亦友的英特爾，股價也慘遭滑鐵盧，難不成是雙方的競爭將導致兩敗俱傷？

兩強相爭

台積電面臨4項利空

英特爾最近公布財報後，市場對其展望大失所望，導致股價單日重挫近12%；但台積電也沒有因此獲益，ADR股價同步走跌。英特爾在法說會中釋出消息，預估2022年的資本支出將大增到250億～280億美元之間，且未來幾年資本支出金額還會再提高，但對毛利率的展望卻低於市場預期。

英特爾新任執行長季辛格公開喊話，要讓英特爾重振旗鼓，但在部分外資眼中，英特爾與台積電可能演變成鷸蚌相爭的局面。摩根士丹利直指，依據競爭對手英特爾的最新動態，預期台積電後續將面臨4項利空。

第一，高資本支出是難以擺脫的宿命，無論英特爾或台積電，為了在先進製程取得領先優勢，在軍備競賽中不斷提高資本支出，犧牲的必然是公司長期的毛利率表現。

第二，過去台積電曾因為傳出可能吃下英特爾代工大單，因而大幅提升資本支出，也造就股價飆漲創下歷史新高，如今英特爾不但重啟晶圓代工業務，同時也大增資本支出，代表後續中央處理器晶片委外代工的訂單將降低，而市場高度期待的英特爾大餅，台積電到底還能吃到多少，將是一個大問號。

第三，在英特爾重啟晶圓代工後，台積電過往幾個主要中央處理器客戶，像是AMD跟採用ARM架構的客戶，是否會將訂單分散？這也是台積電必須面對的另一項競爭威脅。

第四，在英特爾同時也積極擴大資本支出的情況下，台積電面對設備廠的議價空間恐怕愈來愈限縮，成本壓力升高恐怕也難以避免。

不過，晶圓代工的發展至少有兩大支柱：製程技術以及客戶結構。台積電在此領域長期耕耘，讓其仍有穩固的領先地位，英特爾在美國亞利桑那州興建2座新晶圓代工廠，瞄準需要先進製程的用戶，而採用先進製程的晶片廠目前多數都在台積電投片，英特爾搶奪訂單的意圖不言可喻。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/11/5 No.1274】

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