低量緩攻盤怎麼玩？ 盤整 攻擊 投機戰術大不同

【文／林明謙】

來到年底第4季，好不容易大盤有止跌回升的跡象，看來準備重回17000點，市場又充滿了「希望」，但「沒量」怎麼辦？現在的情況就像是人人有希望、個個沒把握，因為量能最多只有2000多億元，沒有什麼3000億元以上的動能，行情漲漲跌跌。

台股慢熱行情進行式

在指數一直往上走的同時，我們不得不承認這是一個「無量上漲」的緩攻盤，有別於傳統的「價量齊揚」，現在反而3000億元就是一個攻擊量了，和上半年的光景大不同。

上半年台股的成交量量能可以來到6000億、7000億元的天量，主要是受「台股續創新高、航運與原物料大漲及當沖氣氛熱絡」帶動，才出現的罕見現象，所以，現在自然不能與之相比。

因此，當行情回到正常之後，投資人反而不會操作了，這很正常，因為，就連筆者也花了一段時間才調整習慣過來，這的確是一個慢熱的行情，先去承認它、習慣它，你的操作策略才不會和上半年一樣一成不變。

而且身為一個操盤人，本來就不是一年365天的戰術都是相同，很大一部分會和「量能」有相當的關係，這量能在一年4季中都會有變化，每一季的戰術絕對大不相同。

通常「第1季」在春節行情的發酵下，是傳統的股市旺季，量能資金較為充沛，大盤指數在這時候可能會有機會看見高點，操作上會比較積極一點，這時如果採「突破追高」的策略也特別容易成功。

「第2季」通常是一個「轉折」的時點，大盤指數與量能也有機會延續下去，並且容易在這一季看到高點，多數中小型股也容易在這期間有所表現，而多數法人也準備在這時候獲利了結。

到了「第3季」，盤面多半會陷入拉回與整理，因此量能也會跟著縮減，這時候「追高」很容易被短套，有點像是近期的情況，像這種時候投資人反而要有耐心，切記不要輕易的出手。

而來至「第4季」，就是準備要開始布局年底行情的時刻，盤面會逐漸加溫，通常要觀察美股有沒有領先帶動向上走，如果有的話，台股也會亦步亦趨的跟上，這時候的量能也會逐漸開始放大，準備進入年底的耶誕行情、作帳行情，並且與隔一年的第1季春節行情銜接上，然後一直周而復始。當然，在空頭市場與多頭市場中會略有變化，但大致上是沿著這個軌跡在運行。