美 台超級財報開跑 銀行股 半導體最吃香

【文／楊璧如】

入秋後天氣逐漸轉變，近日大家應該開始感受到些許涼意，也意味著上市櫃第3季季報將揭曉，日前台股權王台積電（2330）與前股王大立光（3008）均已公布營運績效。由於財報季通常在財務季度最後一個月的幾週開始，在這期間，許多公司常召開法說對外說明營運成績與展望。

美國銀行股營運報喜

不僅僅是台灣，全世界最大的交易重心，美國股市也是如此。因此，美股與台股的超級財報週多落在1月、4月、7月和10月，換句話說，美、台超級財報週正如火如荼展開，且將進入高潮。

新冠疫情對全球經濟造成莫大衝擊，迫使各國官方加碼印鈔拯救經濟，資金狂潮下，今年全球股市多頭迄今未退，讓美國多家大型投資銀行財報繳出亮眼成績。

摩根士丹利公告第3季整體淨收益147.5億美元，YoY+26%，EPS2.01美元，優於市場預期，下半年雖為承銷傳統淡季，但疫情趨緩讓經濟與商業活動升溫，帶動投資銀行獲利不減反增，第3季獲利逆勢向上。摩根大通近期公告第3季整體淨收益296.5億美元，YoY+1%，EPS3.74美元，擊敗市場預期最高值的3.3美元，主要來自投資銀行的業務。

就2022年而言，在疫情趨緩與經濟秩序回穩下，有助於摩根士丹利與摩根大通這些公司的投資銀行業務、固定收益市場服務業務與資產管理業務的獲利在短期內成長；然市場預期在疫後消費復甦動能趨緩及Fed縮減購債後，經濟成長力道在2022年～2023年將逐漸放緩，因此，CMoney預期中長期在經濟成長動能趨緩導致IPO（首次公開發行）與M&A（企業併購）等投行業務降溫下，獲利將出現修正的可能。

根據FactSet估計，標普500指數科技股第3季有2位數增長，獲利可望較去年同期成長29%、營收可望成長19%，但是與第2季獲利的年增48%、營收成長22%相比已經放緩。由於科技業業績的持續增長，料將來自處於供應嚴重吃緊的半導體業，市場預期除英特爾，許多晶片相關公司可望再度展現最強勁的增長。

全球微影設備龍頭艾司摩爾因各家晶圓代工廠皆為公司客戶，受惠需求維持高檔，第3季營收52.41億歐元，毛利率51.7%，符合財測營收，EPS4.27歐元，優於市場預估。展望第4季，受供應鏈缺料及機械組裝遞延影響，公司財測營收低於市場預期的持平，但維持2021年營收YoY+35%目標不變。