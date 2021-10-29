比特幣令人著謎 暴漲暴跌成投機泡沫？

【文／阮文非】

比特幣最近行情強強滾，繼薩爾瓦多宣布其為法定貨幣後，美國又有首檔比特幣ETF上市，已有專家上看每單位能上漲至100萬美元！但比特幣真值得投資嗎？這恐怕沒人能給答案。因為在投資大師如股神巴菲特和其合作伙伴蒙格認為其毫無價值同時，馬斯克等重量級人物卻是忠實支持者，多空各有不同說法！

市值近1.2兆美元

比特幣目前每個價值按10月26日盤中約62700美元計算，差不多是175萬元台幣，以台北目前平均房價約2600萬元來看，只要15個比特幣就能買到。

中本聰（Satoshi Nakamoto）在2009年1月3日開挖首批50個比特幣時，比特幣毫無價值可言，後來要1300個比特幣才能換1美元，2010年5月21日，有人以1萬個比特幣買了1個價值25美元的披薩。若以現在幣值來看，當初這個披薩相當於6.27億美元！直到2011年2月9日，比特幣價格才首次達到1美元，但誰能想到10年後，比特幣已創造出許多億萬富豪。

比特幣等加密貨幣實在令人著「謎」，就連自稱「中本聰」的比特幣創辦人真實身分迄今無人知曉。中本聰2008年發表一篇論文《比特幣：一種對等式電子現金系統》後，引發全球加密貨幣狂潮。加密貨幣是電腦運算出來的虛擬貨幣，本身沒有任何實質資產做其價值基礎，更不會產生任何利息收入，其價格完全是由大家買賣來決定。

即使比特幣不斷被看空，但其價格卻總能在暴跌後繼續創新高，就像美股自2009年3月以來的大多頭行情那樣，就算被不少人看空，卻仍然繼續往上攻。目前看法最樂觀的是加密貨幣網站CoinDesk編輯里許（Ollie Leech），他預期比特幣價格在5年內將上升至100萬美元。目前比特幣總市值將近1.2兆美元，未來5年又繼續挖出更多的比特幣，若未來真的升至100萬美元，其總市值將超過20兆美元，相當於美國經濟1年生產總值！

就算看壞也別放空

從特斯拉執行長馬斯克到推特執行長多爾西等科技業巨頭，都是著名的比特幣忠實粉絲，連華爾街的投資銀行也紛紛出手爭食比特幣等加密貨幣大餅。因為，自聯準會等從2009年開始推出量化寬鬆貨幣政策以來，狂印鈔票而令市場充斥大量資金，使資產泡沫不斷吹大，甚至讓人感到有「吹不破」的地步，這種狂印鈔票的情況，正是當初中本聰推出比特幣的背景。