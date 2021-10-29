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搶攻電動車商機 拆解MIH艦隊找出最強火力股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／許博傑】

電動車龍頭特斯拉市值突破1兆美元、股價創歷史新高！在財報表現優異加上傳出收到史上最大10萬輛訂單的激勵下，特斯拉股價於10月25日大漲12.66%，再度突破1000美元關卡，來到1024美元。

除了特斯拉近期股價表現亮眼，中國電動車電池龍頭寧德時代也在近期持續創下歷史新高，目前一股來到607元人民幣，在特斯拉與寧德時代的帶動下，在美掛牌的蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車在近期也都相對強勢。

除了國際電動車相關股相對活躍，全球的消費電子代工龍頭鴻海也在10月18日發表旗下3款新電動車原型，除了外型、性能讓市場驚豔，更重要的是宣示鴻海踏入電動車產業的決心與作為，在這些電動車大廠消息不斷吸睛的趨勢下，到底電動車產業目前發展的狀況如何？鴻海集團能否靠著電動車找回過去成長的榮耀？台灣電動車以及汽車電子等供應鏈又該如何看待？都將是本期電動車大專題所探討的焦點。

搶攻電動車市占率

在各國節能減碳以及碳中和政策愈發明確的趨勢下，電動車無疑成為長線投資的焦點，從各主要國家對於限制燃油車時間表來看，2025～2030年是一大關鍵，跑得快的國家以歐洲為主，如挪威、德國等；而兩大強權美國及中國也大約都在2303年以後陸續完成電動化的目標，從現在時間起算，未來3～5年間將是各大車廠電動化的關鍵，誰能在這段時間攻占電動車的市占率，就有機會在2025年後稱霸。

這也難怪各大車廠會在這兩年拚命花大錢投資相關的造車資源，其中歐洲3大車廠福斯、賓士、寶馬將分別投資600億、400億、300億歐元在研發電池與電動車。

如果把這些金額換算為台幣，平均每間車廠至少要投資近1兆元台幣在電動車產業，可說是各家車廠都拿出家當在豪賭這一大趨勢，相較於2019年之前這些大廠對於電動車的態度曖昧不明，2021年絕對是整體產業出現突破的一年。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/10/29 No.1273】

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這次鴻海集團在科技日發表旗下3款新電動車，除了外型、性能讓市場驚豔，更重要的是宣示鴻海踏入電動車產業的決心與作為，事實上，在國際電動車題材持續吸金下，鴻海這次的大躍進，也證明了大未來時代即將來臨，此時此刻，投資人該思考的是，如何量身訂做「短中長期的投資計畫」，才能全面掌握大鴻海時代。 Part 1》全球電動車產業進程概況 Part 2》擬定「鴻海、裕隆集團」存股計畫 Part 3》MIH戰隊中，誰最有投資價值？

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