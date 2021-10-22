專家嚴選5檔存股名單 讓你賺贏元大高股息ETF

【文／葉錦龍】

台股下半年以來，在疫情影響、景氣成長趨緩、通膨及全球貨幣態度漸改變等因素之下，每個月的指數高點都較前一個月高點來得低，整體買盤力道就很明顯不如上半年，成交量更是明顯降溫。

保值投資更顯重要

在量能縮減之下，欲操作投資獲利就得採取較穩健的做法，加上近期陸續有業者調整物價，因此高股息殖利率個股將是很有吸引投資的機會，尤其是在台股重挫之後，本文將從此角度來做分析，希望能在指數大幅拉回中仍能顧到風險而獲得應有的報酬。

本波台股在重挫之後，很多人搶買元大高股息（0056），主因可能是10月22日配息1.8元，推算其股息殖利率約5.5%左右，雖然這部分也是不錯的標的群之一，但在台股指數自高檔18034點拉回，近期曾出現約2000點左右的拉回空間。

如果不是急用錢，則分批買進高股息殖利率個股將是風險有限，但卻可能打敗銀行定存的一個方式，如果能進一步選擇年年獲利成長且高股息率者，則更具有保障，這部分也有機會勝過元大高股息ETF，以下將針對部分重要個股來做扼要說明：

聯強（2347）：近年持續優化商務運作流程，強化系統串接，提供更即時與精準的市場訊息，以提升效率，使得原廠與客戶都持續擴大與該公司的合作，9月營收366.65億元，已創下近3年來單月新高，9月營收年成長約13%，Q3營收也首度突破千億元大關、達1018億元，年增14%。

今年累計前3季營收2851億元，不僅創同期新高，且年增22%，2020年每股獲利約4.89元，而今年上半年每股獲利約3.52元，已達去年全年獲利約72%，展望Q4，因看好市場剛性需求將持續，加上逐漸解封所帶動的大量經濟活動，預估將讓商用市場以及年底傳統旺季更加活絡，再加上Windows 11上市、iPhone供貨逐漸順暢，Q4營收動能將可望持續創新高。

換言之，該公司今年幾乎篤定可再維持成長腳步，甚至於還可能提早在Q3就可望超越，預估今年每股獲利或有機會挑戰6元，可望持續維持該公司年年獲利成長腳步，今年在6月8日配息3.3元，以目前股價分析，股息殖利率就約有6%，更何況今年獲利比去年高出許多，因此股息殖利率還會更高，雖然目前走勢還有點貼息，但長期持有，預期操作獲利機會相當高。