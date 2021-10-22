搶搭投信Q4順風車 4大族群逆勢認養搶卡位！

【文／蔡明翰】

今年9月上旬，加權指數維持在17500點附近震盪，在後勢不明之下，外資與內資皆維持中性的觀望態度，但9月中旬之後，國際之間利空籠罩，包括中國的恒大財務危機、能耗雙控與美國財務上限與Fed轉趨鷹派，導致全球資金避險需求大增，資金由亞洲回流歐美避險，亞幣貶值與美元強勢格局不變，外資在台股操作轉趨保守，不僅現貨賣多買少，期貨空單維持高檔，借券賣出餘額也由谷底回升。

中長線看法仍樂觀

但在利空籠罩且外資偏空導致指數拉回時，內資投信卻持續逢低布局，顯示投信預期近期國際間利空僅為短線，並且對中長線經濟面看法仍維持樂觀，主要因近期國際間利空仍以Fed轉趨保守影響最為嚴重，市場擔憂Fed轉緊縮，市場資金動能將受到限縮。

但Fed轉緊縮主要因疫情後經濟復甦速度過快，導致通膨快速上升，Fed出手讓市場情緒降溫，但不會導致經濟成長反轉向下，長線有助於經濟維持回升格局。

再加上6月Fed即首度證實將啟動縮減購債計畫，但6月以來美股漲多拉回時皆會以Fed轉緊縮為理由，但利空消化與技術面修正後皆能持續向上創歷史新高，顯示Fed縮減購債對於市場資金動能影響有限。

投信在Fed轉緊縮利空下跌時持續布局，主要看好台灣企業獲利仍維持高度成長的趨勢不變，近期IMF發布10月《世界經濟展望》報告，其中下修今年全球經濟增速預測，從先前的6%下調至5.9%，主要因已開發經濟體出現供應鏈問題，加上新興市場經濟體因疫情而惡化。其中，美、西、德、加等國的經濟成長預估皆遭到下修，台灣因防疫表現佳，較未受疫情影響，IMF反向上修台灣今年GDP，從4月的4.7%調高至5.9%，並預估明年仍能維持成長達3.3%。

此外，全球疫情趨緩也為中長線趨勢樂觀的主因之一，第3季因Delta病毒在全球肆虐，市場擔憂下半年歐美消費旺季再次受到干擾，但因疫苗接種率拉高，加上社交距離等相關政策奏效，9月後全球疫情逐步獲得控制，尤其美國新增確診人數大幅下滑，對比去年第4季在感恩節與耶誕節時疫情正處於高峰期，預期今年在疫情趨緩之下，第4季消費旺季業績有望輕鬆超越去年水準，甚至去年的消費力遞延至今年出現報復性消費。