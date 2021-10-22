超跌資減股有黑馬 航運 IC績優反彈急先鋒首選

【文／林明謙】

融資在今年下半年共大減了600多億元，減肥的幅度大於加權指數的跌幅相當令人訝異，未來如果台股開始反彈的話，勢必要來看看這些跌深的融資大減股，相當有機會成為反彈急先鋒。

回看台股今年的歷史高點是在7月15日的18034點，那時上市的融資水位在2965億元、上櫃融資水位則是在733億元，合計是3698億元。

時過境遷，3個月後，10月15日的上市融資降至2464億元，而上櫃融資水位則是在634億元，合計是3098億元，等於這3個月的融資大減了約600億元，幅度達16%，其實是超過指數從18034點跌至16162點約10%的跌幅，某種程度上來說，融資可說是超跌了、被超賣了，只要挑到對的股票就有機會在年底的行情扳回一城。

航運融資大減先停看聽

我們首先從資料庫中找出從7月15日到10月15日這段期間，融資大減個股的「張數」，再乘上各自的「季線股價」，因為季線算是這一段期間較具代表性的均價，相乘後進而概算出融資減肥的金額。統計出來，這段時間融資大減金額最高的是散戶與主力的最愛、航運股陽明（2609），7月15日時的融資約有19.7萬張，但到了10月15日為止的融資張數只剩下15.7萬張，這3個月大減了約4萬張，減少金額差不多有50億元，金額真的是相當多，股價也從234.5元的天價高點，一路摔至近期的90元附近，離年線的75元已相當靠近，目前尋求止跌中。

融資減肥第2名的是萬海（2615），減肥的金額差不多有近26億元，其實也不難理解，畢竟3個月前的航運股意氣風發、不可一世，是資金追捧的標的，一度來至353元的不可思議高點，而現在的股價已經普遍大跌超過5成來到160元附近，融資一路斷頭、金額也一直累積，看看下方約123元的年線能否發揮支撐效果。

雖然說股價跌至年線附近應有機會開始反彈，但對於未來景氣走向誰也沒辦法確定，如果有經驗的老手要搶年線反彈，也建議設停損點再進場；至於一般投資人還是選擇跌深且更穩健的股票來進場，不一定要買這種常大漲大跌的股票比較安全。