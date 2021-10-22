大立光能重新發光嗎？ 光學股開拓車載鏡頭新藍海

【文／謝明哲】

上週五靠著權王台積電（2330）法說會後，法人大舉回補帶動，台股單日上漲近400點，免除破底危機。但相較權王法說會後的強勢表態，比台積電提前一週召開法說會的前股王大立光（3008）卻是持續破低，近期都在進行2000元整數大關攻防戰，以4年前最高價6075元來計算，股價已剩下高點的3分之1，身為全台最會賺錢的公司，為何股價一路崩跌？回測2000元後是否有再起的機會？無疑成為牽動整體光學族群能否谷底翻身的重要關鍵。

自2012年以來，大立光就是台股股王的代名詞，到今年5月才被矽力-KY（6415）超車。大立光之所以能維持高價，來自於其高毛利所帶來的高獲利，而毛利能維持高檔，就是因其強大的技術能力與對專利的完整布局。

自手機開始搭載鏡頭以來，塑膠鏡片因成本低且一次成型適合大量生產等優勢，搭上手機快速成長的浪潮，大立光一路以來技術都在業界領先，也因此不論是iPhone或是非蘋陣營要推旗艦機種，大立光都是不二人選，目前發展到9P技術，在業界仍居領先地位。

此外，公司在專利布局完整，因此競爭者要跨入就需特別小心，避免踩到大立光的專利，林恩平執行長多次發動專利訴訟，如先進光（3362）、玉晶光（3406）、新鉅科（3630）、三星等都曾與大立光對簿公堂，不過最終大立光都以勝訴和解告終，反映了公司捍衛專利技術的決心。從上述狀況觀察，公司本身並沒有太大問題，但水能載舟亦能覆舟，太過專注在技術研發與過度集中手機市場，反而成為大立光近兩年疲弱的主因。

高毛利率產品占比偏低

在法說會中，公司公告第3季毛利率59.33%，是2016年第1季以來毛利率再次低於6成，主要原因是產品組合不佳（見附圖），理所當然像素愈高、技術能力愈高，毛利也愈高，但技術層次最高的2000萬畫素以上產品只占10%～20%的營收，但其他（500萬畫素以下的手機與非手機應用）占比卻高達30%～40%，壓低了整體毛利率表現。

而會出現這種狀況主要在於兩大客戶所造成的影響，首先在蘋果方面，因經營策略盡可能避免只有單一供應商，但因競爭對手玉晶光6P鏡頭當時量產並不順利，因此這兩年蘋果在手機鏡頭上並沒有太多的升級，而隨著玉晶光逐步提升6P、7P的技術後，大立光難以避免的面臨較大的競爭壓力。