供應鏈之亂的奇貨可居股

【文／阮文非】

供應鏈中斷令全球通膨壓力大增，多國央行已開始或正準備轉向緊縮貨幣政策，但恐怕這次問題已經不是貨幣政策解決得了。表面是通膨，實際是供應鏈已經亂掉，再往骨子裡鑽，是卡車司機，港口工人…等最基本的人力大缺所致。

供應鏈陷惡性循環

明年恐仍讓人頭痛

這不是短期能解決的問題，供應鏈問題到明年仍讓人頭痛，因為供應短缺裡有不少是由陰謀算計的因素造成，像是外界批評俄羅斯故意減少天然氣出口，做為反擊歐美制裁，與晶片被人囤積等令供應鏈問題惡化。

只要把供應鏈問題給剖開，可能會令投資人對前景失望。雖然，供應鏈中斷問題已經被市場討論到令人想吐的地步，但卻沒有真正碰觸到問題核心，結果造成全球經濟異常熱絡的假象，全球第2大經濟體中國第3季經濟成長率僅4.9%已露出端倪。

全球供應鏈出狀況，每一個國家或地區都有自己的問題，環環相扣而引發完美風暴。例如美國消費需求確實明顯增加，所以，亞洲對美國的貨運量大增，但是，美國港口與卡車司機人力不足，無法消化不斷累積的龐大貨櫃量，導致港口壅塞，不管是裝了貨的貨櫃或是空貨櫃，通通卡在港口動彈不得，令其他地區貨船與貨櫃量不足，使得航運出現惡性循環。

這還只是供應鏈裡其中一個環節而已，加上其他供應問題，似乎正在形成完美風暴，筆者在附圖已列出供應鏈大亂的各種因素，這裡就不再贅言，但供應鏈緊張令通膨壓力愈來愈大，卻造成經濟強強滾的假象。

美國就業數據不斷好轉反映其經濟持續強勁回升，像失業率持續往下降，9月跌至4.8%，迄10月9日止，當週初領失業救濟金人數低於30萬人大關，均創去年3月來新低。

在人力不足下，美國薪資與工時不斷攀高，因此，其職位空缺在6月到8月之間超過1000萬個水準。研究公司Fwdbonds首席經濟師魯普基（Chris Rupkey）認為，巨大的勞動力缺口，反映美國經濟強勁成長而極需要勞動力。